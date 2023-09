Reklama

Wykonanie indywidualnego projektu domumożna zlecić profesjonalnej firmie lub wybrać z tysięcy dostępnych w biurach architektonicznych. Od października tego roku będzie można także pobrać projekty ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Darmowe projekty dużych domów - gdzie je znaleźć?

Reklama

Konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m2 właśnie został rozstrzygnięty. Zgłoszono do niego 83 prace od 32 uczestników. Od października projekty konkursowe będzie można bezpłatnie pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - https://www.gunb.gov.pl/.

Wcześniej na tej samej zasadzie odbył się konkurs na projekty domów do 70 m2. – Bezpłatne projekty domów do 70 m2 okazały się prawdziwym hitem. Pobrano ich prawie 62 tys. – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak przyznał, to właśnie popularność poprzedniego projektu skłoniła ministerstwo do tego, by ogłosić kolejny konkurs architektoniczny, tym razem na większe budynki.

Reklama

Projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m2

Przy ocenie projektów konkursowych były brane pod uwagę m.in.: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania, które pozwalałyby na łatwą adaptację budynku do lokalnych warunków, a także maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej.

Wysoko oceniana była również uniwersalność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologicznych, w tym proekologicznych i spełniających wymagania energoefektywności.

Gotowe projekty domów - domy parterowe i z poddaszem

Projekty domów jednorodzinnych, które znajdą się na stronie gunb.gov.pl obejmą mieszkalne domy jednorodzinne, parterowe i z poddaszem użytkowym, na różnego typu działki – np. duże lub wąskie, a także budowane w różnych technologiach, w tym tradycyjnych. Dzięki temu z gotowych projektów domów jednorodzinnych można wybrać projekt najlepiej dopasowany do własnych potrzeb.

Jak pobrać darmowy projekt domu?

Nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Projekty domów o powierzchni do 70 m2 są do pobrania w ramach serwisu internetowego gunb.gov.pl. Są to 72 projekty. W październiku będzie można pobrać ze strony gotowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m2.