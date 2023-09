"Ujawniam najbardziej strzeżoną tajemnicę państwa PiS. Te zdjęcia nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego.

15.X zmienimy Polskę na lepszą" - napisał senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Umieścił we wpisie zdjęcia pokazujące szkody w Komendzie Głównej Policji po eksplozji granatnika. Polityk wpis umieścił na portalu X (dawnym Twitterze).

Wybuch granatnika

Do wybuchu granatnika doszło 14 grudnia 2022 roku w Warszawie w Komendzie Głównej Policji a dokładniej w gabinecie. Gen. Szymczyka, który tlumaczył się, że to był prezent, ze spotkania z szefem Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenką. Miała to być otrzymał tuba po granatniku przerobiona na głośnik.