Z pieców węglowych korzysta w naszym kraju aż 77 proc. mieszkańców wsi. Czym możemy palić w piecu, a czym kategorycznie nie wolno? Wiele zależy od województwa lub nawet – konkretnego miasta.

Czym możemy palić w piecu?

W przeważającej części naszego kraju w piecu, zgodnie z prawem, możemy wykorzystywać jako opał węgiel kamienny, węgiel brunatny i półbrunatny, drewno (nieimpregnowane, niemalowane, o wilgotności nieprzekraczającej 20 proc.), a także ekogroszek, pellet, brykiet drzewny, papier i tekturę, odpady z gospodarki leśnej, odpady z kory i korka, trociny, wióry i ścinki oraz szeroko rozumianą biomasę.

Czym nie można palić w piecu?

Zdecydowanie zakazanym materiałem do spalania w piecu jest muł węglowy, flotokoncentrat, miał, węgiel brunatny, a także niesezonowane drewno. W piecu nie można spalać również przetworzonych materiałów takich jak materiały z tworzyw sztucznych albo płyty wiórowe. Nie można spalać w piecu także drewna malowanego, lakierowanego lub impregnowanego ani płyt wiórowych lakierowanych na wysoki połysk.

Kara za palenie w piecu nieodpowiednim opałem – w zależności od województwa

Sejmiki województw określają rodzaj paliw stałych dopuszczonych do stosowania za pomocą uchwał antysmogowych. W związku z tym przepisy różnią się w zależności od województwa, a nieraz nawet – konkretnego miasta. Na terenie niektórych samorządów można zostać ukaranym za palenie węglem lub drewnem. Dla przykładu, 1 października 2023 roku wszedł w życie zakaz palenia węglem w Warszawie.

Jakie grożą kary za spalanie odpadów?

Wysokość kar za złamanie przepisów określa w tym przypadku kodeks wykroczeń. Jeśli sprawa trafi do sądu za palenie śmieci może grozić kara aresztu do 30 dni lub grzywna w wysokości do 5 tys. zł. W takiej sytuacji to sąd decyduje o tym, jaką karę wymierzyć.

Nieprzestrzeganie prawa miejscowego najczęściej kończy się mandatem karnym w wysokości od 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Mandat można otrzymać m.in. za stosowanie niskiej jakości miału, mokrego drewna, węgla brunatnego, a także palenie odpadów w piecu, kotle lub kominku oraz spalanie śmieci np. w ogrodzie.