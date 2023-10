Reklama

Wyraźna zmiana pogody

Po gwałtownej zmianie pogody w nocy z wtorku na środę, tak ciepłe dni już w tym tygodniu nie wrócą. Zgodnie z prognozą IMGW od środy zacznie się robić wyraźnie chłodniej.

W środę temperatury w całym kraju będą już poniżej 20 stopni Celsjusza. Od 16 do maksymalnie 18 stopni. Na północy Polski może popadać. Pojawi się większe zachmurzenie, nie będzie już tak słonecznie jak do tej pory. Po bardzo wietrznej nocy, nadal wiatr będzie dość silny, w porywach do 65 km/h, miejscami do 75 km/h.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W czwartek pogoda będzie podobna. Pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Padać może w północnym pasie Polski. Temperatura będzie nieco wyższa - od 15 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h.

W piątek znów niezbyt ciepło i bardziej pochmurnie - od 14 do 19 stopni Celsjusza. W górach, na krańcach południowych zaledwie 12 stopni. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Wiatr będzie nieco słabszy.

Prognoza na weekend 7-8 października

W sobotę czeka nas dalsze ochłodzenie. Temperatura od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 19 stopni na południowym zachodzie. Zachmurzenie w całym kraju będzie duże. Wszędzie mogą pojawić się opady deszczu i wiatr.

W niedzielę pogoda się poprawi, zwłaszcza na zachodzie i południu. Tam temperatury mogą dochodzić do 25 stopni Celsjusza. Ale na północnym wschodzie będzie tylko 10 stopni. W pozostałej części kraju od 15 do 20 stopni. Opadów deszczu można się spodziewać w północnych i wschodnich regionach. Nadal będzie wietrznie.