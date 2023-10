W Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra doszło do pomyłki, przez co do kremacji wydano niewłaściwe zwłoki. Ciało zmarłej pacjentki miało zostać zabrane ze szpitala wbrew woli rodziny i skremowane. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

O zdarzeniu poinformowało we wtorek "Echo Dnia". Sprawa wyszła na jaw, gdy rodzina zmarłej kobiety zgłosiła się na okazanie zwłok w umówionym wcześniej zakładzie pogrzebowym. Jak się okazało, szpital wydał zwłoki innemu zakładowi, który już je skremował. Reklama Szokująca zamiana ciał w Kielcach Mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach potwierdziła, że w miniony piątek śledczy otrzymali zawiadomienie, z którego treści wynikało, że podczas wydawania ciał do kremacji doszło do pomyłki. Reklama Zwłoki mężczyzny w parku. Miał na głowie torbę foliową Zobacz również Prowadzimy w sprawie czynności polegające m.in. na przesłuchiwaniu świadków, a także zabezpieczamy materiał dowodowy – przekazała policjantka. Wewnętrzną procedurę wyjaśniającą wszczął Szpital Kielecki im. św. Aleksandra. Pozostajemy do dyspozycji Rodziny zmarłej Pacjentki oraz właściwych organów – podkreślono w oświadczeniu przesłanym do mediów. Jednocześnie informujemy, że Szpital nie współpracuje z zakładem odpowiedzialnym za zdarzenie, a jego wstęp na teren Szpitala miał miejsce wyłącznie na żądanie rodziny zmarłego Pacjenta, którego zwłoki były przeznaczone do kremacji. Sprawa zostanie zgłoszona do Prokuratury celem wyjaśnienia działania zakładu pogrzebowego – przekazano. Autor: Wiktor Dziarmaga Weronika Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję