Publikując zdjęcie osoby, która w poniedziałek po południu napadła na placówkę bankową w Pieckach na Mazurach, policja zaapelowała, by wszyscy, którzy "mają informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości osoby widocznej na zdjęciach" skontaktowali się z policją pod numerem 112 lub bezpośrednio do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pod nr tel. 47 7328 200.

"Prowadzona jest szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza za sprawcą" - podała policja w komunikacie.

Policja nie podaje, ile pieniędzy zrabowano podczas poniedziałkowego napadu.

Ujawniono jedynie, że w poniedziałek około godz. 15 w Pieckach osoba z przedmiotem przypominającym broń sterroryzowała obsługę placówki bankowej, a potem wymusiła oddanie pieniędzy. Następnie napastnik uciekł.

Na bank w Pieckach napadano już w 2019 i 2020 roku. Sprawcą drugiego z napadów okazał się dzielnicowy z Rucianego-Nidy. Oprócz napadu w Pieckach policjant obrabował też bank w Rozogach - za oba napady został skazany za to na 7,5 roku więzienia.

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska