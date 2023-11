W ręce policji trafił mężczyzna, który co najmniej kilka razy włamał się do pomieszczeń należących do parafii w Iłowej w województwie lubuskim. Złodziej kradł m.in. elektronarzędzia i części samochodowe. To jednak nie wszystko. 29-letni złodziej działał bowiem w warunkach recydywy. Wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt.