O znalezionych przedmiotach leśnicy poinformowali na swoim profilu na Facebooku.

"Wiek toporków określa się wstępnie na około 3500 lat. Przedmioty te mogły służyć pierwotnie do rąbania drewna, cięcia bądź też do walki. Byliśmy szczerze zdumieni, w jak świetnym stanie zostały zachowane" - podkreśliło nadleśnictwo w opublikowanym w mediach społecznościowych poście.

Niedaleko toporków odkryto fibulę

Jak informują dalej leśnicy, w niedalekiej odległości odkrywcom udało się zlokalizować też fibulę, której wiek ocenia się na około 2000 lat.

Fibula to rodzaj metalowej spinki, której w starożytności i wczesnym średniowieczu używano do zapinania ubrań, szczególnie płaszczy i peleryn. Fibule miały różne kształty i rozmiary oraz były często bogato zdobione, co sprawiało, że pełniły również funkcję ozdobną.

Były one poprzednikami współczesnych guzików i agrafek. Fibule wykorzystywano zarówno w celach praktycznych, jak i jako ozdoby, a także mogły mieć znaczenie symboliczne lub statusowe. Wykonywano je z różnych materiałów, w tym z brązu, srebra i złota.

Odkrywca znalazł cenne przedmioty dzięki użyciu wykrywacza metali. Mężczyzna, który trafił na toporki i fibulę "natychmiast poinformował konserwatora zabytków z Gdańska, który na miejscu zabezpieczył odpowiednio znalezisko".