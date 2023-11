Na dzisiejszym posiedzenia Sejmu panuje gorąca atmosfera. Posłowie debatują nad nowelizacją ustawy ograniczającej handel. Podczas gorącej dyskusji Klaudia Jachyra stwierdziła, że to ludzie powinni decydować, czy chcą pracować w niedzielę, czy iść do kościoła. Na to odpowiedział jej poseł Adrian Zandberg.