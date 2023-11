Od 2 do 9 grudnia pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej nie będą jeździły na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Radość. "Autobusy linii 521 pojadą zmienioną trasą, a podróżni będą mogli skorzystać również z zastępczej linii autobusowej ZR7 oraz dodatkowych tramwajów – z Pragi do centrum. Inaczej będą kursowały także pociągi Kolei Mazowieckich" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W tych dniach pociągi SKM linii S1 będą kursowały wyłącznie na trasie Pruszków – Warszawa Wschodnia (przez Warszawę Centralną) lub Pruszków – Warszawa Główna, a S10 na trasie Otwock – Warszawa Radość.

Zastępcza komunikacja autobusowa

Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. W specjalny sposób będą kursowały autobusy linii 521, które pojadą tylko na trasie Falenica – Wiatraczna. W godzinach szczytu będą jeździły co ok. 5 minut. Z Falenicy wyruszą ze standardowych przystanków, czyli będzie można do nich wsiąść np. przy ulicy Bysławskiej (pętla Falenica) lub Patriotów, bezpośrednio przy stacji kolejowej (przystanek PKP Falenica 05). Przy Rondzie Wiatraczna zatrzymają się natomiast nie na pętli, ale na przystanku tymczasowym Wiatraczna 52, przy ulicy Grochowskiej tuż za rondem. Objadą rondo i zatrzymają się na ulicy Grochowskiej na wysokości pętli autobusowej.

Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie, uruchomią również linię zastępczą ZR7. Autobusy będą jeździły między Falenicą a stacją metra Stadion Narodowy (przystanek Metro Stadion Narodowy 54 na ulicy Sokolej, za skrzyżowaniem z Zamoyskiego, a przed skrzyżowaniem z Targową). Trasa pobiegnie ulicami: Patriotów, Widoczną, Płowiecką, Grochowską i Zamoyskiego.

Pasażerowie, którzy będą chcieli dojechać do centrum, będą mogli skorzystać z tramwajów linii uzupełniającej 79, które wyjadą na trasę z ronda Wiatraczna na pl. Narutowicza. Będą jeździły w godzinach szczytu co ok. 8 minut po trasie: al. Waszyngtona, Aleje Jerozolimskie i Grójecka.

Pociągi Kolei Mazowieckich linii R7 od strony Dęblina, Pilawy i Otwocka dojadą tylko do Warszawy Falenicy, natomiast RE7 – trasą objazdową z pominięciem stacji między Pilawą a Warszawą Wschodnią.

Rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska poinformowała, że w dniach od 2 do 9 grudnia na odcinku Warszawa Stadion – Warszawa Falenica, za wszystkie połączenia obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem trzech porannych i trzech popołudniowych, zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA Z7), której autobusy będą realizowały przejazd według założeń rozkładu jazdy pociągów, opracowanego przez PKP PLK S.A.

Trzy poranne pociągi z Dęblina do Warszawy, odjeżdżające z Dęblina o godz. 4.10, 5.10 i 6.24 oraz popołudniowe pociągi z Warszawy do Dęblina odjeżdżające ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 15.41, 17.02 i 18.03, pojadą trasą okrężną z pominięciem odcinka Warszawa Gocławek – Augustówka.

Bilety okresowe KM ważne w pociągach przyspieszonych

W celu zmniejszenia niedogodności zostało wprowadzone honorowanie biletów okresowych KM w pociągach przyspieszonych KM na ww. odcinku - przekazała rzecznik KM.

Od 10 grudnia pociągi wrócą na linię otwocką – według nowych rozkładów jazdy. Będą kursować po średnicy podmiejskiej z częstotliwością ok. 12 minut w obu kierunkach.

Rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej Karol Adamaszek przekazał PAP, że w przypadku linii S2, S3, S4 i S40, do 10 grudnia obsługiwanych przez SKM nie będzie istotnych zmian względem obecnego rozkładu, choć godziny kursowania pociągów będą inne.

Najistotniejsza zmiana dla naszych pasażerów będzie dotyczyła linii S1. Pociągi kursujące w pełnej relacji Pruszków – Otwock (i odwrotnie) pojadą podmiejską linią średnicową, obsługując przystanki: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Pociągi te będą jednak nadal jeździły z częstotliwością jednego w godzinie. Uzupełnienie oferty z i do Pruszkowa będą w dalszym ciągu stanowiły pociągi relacji Pruszków – Warszawa Główna, a na odcinku Otwock – Warszawa Wschodnia, pociągi linii S10 kursujące w tej relacji - wyjaśnił

Rzecznik KM przekazała, że część pociągów zostanie skierowana na linię dalekobieżną. Pozostałe pociągi z kierunku zachodniego będą zaczynać lub kończyć bieg na stacji Warszawa Główna, a z kierunku wschodniego — na stacji Warszawa Wschodnia.

Od 10 grudnia do połączeń oferowanych przez Koleje Mazowieckie dołączają nowe przyspieszone pociągi – "Kurpiak", a także "Mazoviak".

Kluczowe zmiany dotyczą linii: R2, R3, R7, R6, a także R8. Na pozostałych zmianie ulegną głównie godziny kursowania pociągów, a także liczba uruchamianych połączeń.

Na linii R2 Warszawa – Łuków, w nocy z 12 na 13 grudnia dwa ostatnie pociągi na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki zostaną zastąpione zastępczą komunikacją autobusową.

W okresie od 10 do 23 grudnia pociągi linii R3 Warszawa – Łowicz Główny, na odcinku Błonie – Teresin-Niepokalanów będą jeździły po jednym czynnym torze.

Na linii R7 Warszawa – Dęblin, na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer planowane jest wznowienie ruchu pociągów. Pociągi znów zatrzymają się na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska, a także pasażerowie R7 będą mogli skorzystać z nowego przystanku - Warszawa Grochów.