Szczegóły zdarzenia

30 listopada 2023 roku o godzinie 22.30 rodzice 16-letniej dziewczyny zgłosili się do rawskiej komendy policji. Ich córka, bez ich zgody, prawdopodobnie poleciała do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rodzice dowiedzieli się o tym, gdy zaniepokojona matka zauważyła brak dokumentów córki, w tym paszportu. Dziewczyna od jakiegoś czasu mówiła, że chciałaby zwiedzać świat i że bardzo podoba jej się USA. Gdy rodzice skontaktowali się z koleżanką, u której miała nocować ich córka, okazało się, że dziewczyna spełniła swoje zapowiedzi. Bez wiedzy rodziców, na początku listopada uzyskała zezwolenie ESTA i bilety lotnicze w obie strony - informuje policja.

Reklama

Reakcja policji

Reklama

Na niepokojące zgłoszenie zareagował oficer dyżurny z rawskiej komendy. Policjanci wydziału kryminalnego ustalili, że o godzinie 17.34 z lotniska w Warszawie wystartował samolot do Nowego Jorku, na pokładzie którego znajdowała się poszukiwana nastolatka. Samolot miał wylądować przed godziną 2.00 czasu polskiego. Okazało się, że funkcjonariusze mają zaledwie 3 godziny, aby uniemożliwić jej opuszczenie lotniska w USA. Szybki kontakt rawskich policjantów ze Strażą Graniczną na lotnisku Okęcie, z Biurem Interpolu w Warszawie oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP doprowadziły do poinformowania strony amerykańskiej o tym zdarzeniu. Kiedy nastolatka wylądowała w Nowym Jorku, została objęta opieką przez pracowników przewoźnika i pod ich nadzorem umieszczona w samolocie powrotnym do Polski. 1 grudnia 2023 roku przed godziną 13.00 samolot z nastolatką na pokładzie wylądował w Warszawie, gdzie 16-latka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziców.