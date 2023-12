Jak poinformowała policja w swoim komunikacie, zaginiona 14-letnia Wiktoria Saługa oddaliła się z miejsca zimowych zabaw, na których przebywała z innymi pacjentami ośrodka leczniczego w Kamieńcu.

Funkcjonariusze poszukują zaginionej od 4 grudnia. - Wszczęte wczoraj wieczorem poszukiwania trwały przez całą noc i trwają nadal. Wykorzystujemy wszelkie dostępne zasoby. Będziemy szukać do skutku - powiedział we wtorek oficer prasowy policji w Tarnowskich Górach, sierżant sztabowy Kamil Kubica.

W akcji poszukiwawczej biorą udział między innymi policjanci z Tarnowskich Gór i z Katowic, a także strażacy, pracownicy ośrodka w Kamieńcu i wolontariusze.

Policja sprawdza monitoring i apeluje: Rozglądajmy się dookoła

Jak na antenie TVN24 powiedział podinspektor Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji, poszukiwania są "skrajnie trudne".

- Dziecko ze spektrum autyzmu opuściło plac zabaw i nie wiadomo, gdzie się udało. Jedna z hipotez mówi o tym, że w rejon Gliwic, Pyskowic mogła pojechać autobusem komunikacji miejskiej. Sprawdzaliśmy autobusy, sprawdzaliśmy też możliwą trasę pieszego dojścia do tych miejscowości. Sprawdzaliśmy też monitoring i nadal jest sprawdzamy. Liczymy na to, że jeśli dziecko udało się w rejon zabudowany, to ktoś je spostrzeże i powiadomi policję. Rozglądajmy się dookoła - apelował rzecznik.

- Bardzo niebezpieczna sytuacja dla zdrowia i życia. Jeśli dziewczynka udała się autobusem komunikacji miejskiej to zakładam, że prędzej czy później zostanie znaleziona żywa i na tym nam zależy. Mam nadzieję, że nie poszła gdzieś w pola, bo tutaj sytuacja mogłaby być naprawdę dramatyczna - mówił policjant.

Do poszukiwań ściągnięto psy tropiące z Warszawy i policjantów z dronami.

Rysopis 14-latki

Dziewczynka w chwili zaginięcia była ubrana w czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę, jasne rękawiczki. Miała na sobie czarne buty.

Ma 150 centymetrów wzrostu i krępą budowę ciała. Policja podała w komunikacie, że jej cechą charakterystyczną jest koślawy chód.

Policja prosi prosi o pomoc

Ze względu na problemy zdrowotne, z jakimi zmaga się zaginiona oraz niską temperaturę, policjanci proszą o kontakt w przypadku informacji na temat miejsca jej przebywania.

Informacje należy kierować pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do dyżurnego tarnogórskiej jednostki pod numer 47 853 42 55.