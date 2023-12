Gdzie na łyżwy w Warszawie? Jakie lodowiska mają do dyspozycji mieszkańcy Krakowa? Gdzie się ślizgać we Wrocławiu? Sprawdziliśmy, jak w sezonie 2023/2024 wygląda sytuacja w trzech największych, pod względem liczby mieszkańców, polskich miastach (według danych GUS-u z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021). Podane przez nas ceny i lokalizacje dotyczą stanu na 7 grudnia 2023 r. Przed udaniem się na lodowisko warto zawsze sprawdzić aktualne godziny wejść – zwłaszcza w przypadku obiektów tylko częściowo udostępniany na indywidualne wejścia (jak np. Torwar w Warszawie).

Gdzie na łyżwy w Warszawie? Lodowiska na sezon 2023/2024

Na sezon 2023/2024 Warszawa uruchamia 16 miejskich lodowisk. Ślizgawki zlokalizowane są m.in. w dzielnicowych ośrodkach sportu, miejskich parkach czy w sąsiedztwie domów kultury. Większość z nich albo już działa (część otwarto na mikołajki), część – według zapowiedzi zarządców – ma ruszyć wkrótce. Oprócz lodowisk miejskich w stolicy na swoim terenie lodowiska otwierają również centra handlowe. Ślizgać się można również na lodowisku na Torwarze (obiekt należy do Centralnego Ośrodka Sportu podlegającego pod ministerstwo sportu).

Bezpłatne lodowiska w centrum Warszawy

Jedna z najbardziej znanych warszawskich ślizgawek działa na Rynku Starego Miasta. W tym sezonie warszawiacy, przyjezdni oraz turyści również mogą z niej korzystać. W centrum stolicy można również pojeździć na lodowisku pod Pałacem Kultury i Nauki (PKiN). Wejście na obie ślizgawki jest bezpłatne. Ewentualny koszt związany jest wypożyczeniem łyżew (w przypadku lodowiska na Rynku Starego Miasta to 10 zł za pierwsze 60 minut, na niższą stawkę mogą liczyć posiadacze Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka) kasku, ochraniaczy czy chodzika. Na lodowisku pod PKiN opłat za sprzęt jako takich nie ma, ale trzeba zapłacić kaucję zwrotną (np. za łyżwy – 50 zł).

Bezpłatne lodowiska na terenie warszawskich dzielnic

Lodowisko na starówce oraz pod Pałacem Kultury to nie jedyne warszawskie ślizgawki, z których w sezonie 2023/2024 będzie można korzystać za darmo, płacąc ewentualne wypożyczenie sprzętu, a i to nie zawsze (zdarza się, że jeśli lodowisko działa dzięki środkom z budżetu obywatelskiego, wypożyczenia łyżew jest również za darmo). Przykłady bezpłatnych lodowisk które działają lub będą działać wkrótce na terenie warszawskich dzielnic:

lodowisko przy Dzielnicowym Domu Kultury na Ursynowie,

lodowisko w Parku Bródnowskim (Targówek),

lodowisko przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych (Praga-Południe), wejścia indywidualne od godz. 16,

lodowisko przy ul. Armii Krajowej w Wesołej (w dni nauki szkolnej dostępne od godz. 16).

Gdzie na łyżwy w Warszawie? Ceny na miejskich lodowiskach

Na innych miejskich lodowiskach, uruchamianych najczęściej przy osiedlowych ośrodkach sportu, ceny są zróżnicowane. W części miejsc na dodatkowe ulgi mogą liczyć posiadacze Karty Warszawiaka. Przykładowe ceny:

lodowisko OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej, wejście na 60 minut, bilet normalny – 12 zł; bilet z Kartą Warszawiaka – 9,5 zł, bilet ulgowy 7 zł, ulgowy z Kartą Warszawiaka – 5,5 zł;

przy ul. Łabiszyńskiej, wejście na 60 minut, bilet normalny – 12 zł; bilet z Kartą Warszawiaka – 9,5 zł, bilet ulgowy 7 zł, ulgowy z Kartą Warszawiaka – 5,5 zł; l odowisko przy ul. Strumykowej przy Białołęckim Ośrodku Sportu , wejście na 30 minut, bilet normalny – 10 zł, bilet ulgowy – 8 zł;

, wejście na 30 minut, bilet normalny – 10 zł, bilet ulgowy – 8 zł; lodowisko przy OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej, wstęp jednorazowy bez ograniczeń czasowych, bilet normalny 9 zł, bilet ulgowy – 6 zł;

Gdzie na łyżwy w Krakowie? Np. na największe w Polsce lodowisko pod gołym niebem

Stolica Małopolski chwali się m.in. tym, że ma największym lodowiskiem w Polsce pod gołym niebem. Mowa o Ice Parku – lodowisku w Parku Jordana. Obiekt posiada trzy strefy: taflę dużą po powierzchni 1200 m kw., taflę dla dzieci mającą 400 m kw. oraz alejkę lodową o długości 360 mb (metrów bieżących). Wejścia na lodowisko trwają 90 minut. Bilet normalny kosztuje 27 zł, ulgowy – 22 zł. W ofercie są też np. bilety rodzinne za 20 zł od osoby (w ramach oferty można kupić minimum cztery i maksimum cześć biletów).

Gdzie na łyżwy w Krakowie? Ceny i lokalizacje

Przykłady innych lodowisk w Krakowie w sezonie 2023/2024:

Lodowisko przy Nowohuckim Centrum Kultury – 10 zł za 45 minut.

– 10 zł za 45 minut. Lodowisko przy Tauron Arenie Kraków – w wybranych godzinach, w dni powszednie, dla dzieci i młodzieży z Krakowa wstęp darmowy; pozostałe ceny: bilet jednorazowy normalny – 20 zł, bilet jednorazowy ulgowy – 14 zł, bilet jednorazowy dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 11 zł. Bilet obowiązuję na jedną turę i upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko. Tura trwa dwie godziny.

bilet jednorazowy normalny – 20 zł, bilet jednorazowy ulgowy – 14 zł, bilet jednorazowy dla osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 11 zł. Bilet obowiązuję na jedną turę i upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko. Tura trwa dwie godziny. Lodowisko Cracovii, ul. Siedleckiego. Ślizgawka trwa 60 min. Sprzedaż biletów rozpoczyna się na godzinę przed daną ślizgawką. Ceny za 60 minut: bilety normalne - 20 zł; bilety ulgowe - 15 zł. Ceny za 90 minut: bilety normalne - 25 zł;bilety ulgowe - 20 zł.

Ślizgawka trwa 60 min. Sprzedaż biletów rozpoczyna się na godzinę przed daną ślizgawką. Ceny za 60 minut: bilety normalne - 20 zł; bilety ulgowe - 15 zł. Ceny za 90 minut: bilety normalne - 25 zł;bilety ulgowe - 20 zł. Lodowisko przed Galerią Krakowską. Bilet normalny – 20 zł, bilet normalny z wypożyczeniem łyżew – 32 zł, bilet ulgowy – 18 zł, bilet ulgowy z wypożyczeniem łyżew – 30 zł. Wejście jednorazowe bez limitu czasu

Gdzie na łyżwy we Wrocławiu?

Wrocławianie i przyjezdni mają do dyspozycji m.in. lodowiska Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN (WTC SPARTAN, spółka należąca do miasta). Lodowisko ORBITA przy ul. Wejherowskiej zostało otwarte już 6 listopada. Przykładowe ceny na tym obiekcie wyglądają następująco (cena za godzinę): poniedziałek - 18 zł (w ramach oferty "Tanie ślizganie"). W tygodniu: 25 zł i 20 zł (bilet ulgowy). W weekendy: 30 zł i 24 zł (ulgowo).

Drugie lodowisko WTC SPARTAN to lodowisko przy ul. Spiskiej, działające również od 6 listopada br. Obowiązują na nim te sam ceny co na lodowisku ORBITA. Spółka zapowiada również, że wkrótce zostanie otwarty trzeci obiekt, na którym mieszkańcy Wrocławia i przyjezdni będą mogli się poślizgać. Mowa o lodowisku Sukielicka w Parku Tysiąclecia. To nowa inwestycja, która ma być krytym rolkowiskiem latem i lodowiskiem zimą. Z informacji podawanych przez lokalne media wynika, że lodowisko zostanie uruchomione być może jeszcze w grudniu.

Od 24 listopada br. wrocławian na łyżwy zaprasza Tarczyński Arena. Ceny biletów w tygodniu 21 zł/godz., ulgowo - 18 zł/godz. W weekendy - 25 zł/godz., ulgowo - 22 zł/godz. Cena wypożyczenia łyżew: 14 zł/h.