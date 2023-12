Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2024?

Ferie zimowe 2024 zaczynają się 15 stycznia. Jako pierwsi zimową przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województwa mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Będą odpoczywać do 28 stycznia. Kolejne terminy ferii zimowych 2024 to:

22 stycznia-4 lutego dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

29 stycznia-11 lutego dla lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego;

12-25 lutego dla kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Ferie zimowe 2024 w Warszawie. Zgłoszenia do 10 grudnia

Stołeczny magistrat informuje, że zapisy na ferie organizowane w ramach akcji "Zima w Mieście" potrwają do 10 grudnia 2023 r. do godz. 24. Akcja skierowana jest do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci (uczniów) mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. "Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Akcji "Zima w Mieście" 2024 zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16.00" – czytamy na specjalnej stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, za pomocą której prowadzona jest rejestracja.

Możliwość korzystania za półkolonii wiąże się z opłatami – 20 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 30 zł dziennie za opiekę. "Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej" – czytamy.

Ferie zimowe w mieście: Oferty półkolonii z Wrocławia i Szczecina

Podobne akcje jak warszawska "Zima w Mieście" z reguły organizowane są również miastach. Tam, gdzie ferie zaczynają się niedługo po nowym roku, zapisy już trwają. We Wrocławiu ofertę półkolonii dla dzieci można znaleźć na oficjalnej stronie miasta, w zakładce "Wydarzenia".

W czasie ferii zajęcia dla uczniów organizuje m.in. Hala Stulecia. "Półkolonie potrwają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00 i adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Koszt turnusu to 910 zł za tydzień. Dla rodzeństwa zniżka w wysokości 100 zł. Hala Stulecia w ramach opłaty zapewnia wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne, ubezpieczenie NNW oraz pełne wyżywienie" – czytamy.

Inny przykład to Szczecin. Na Portalu Edukacyjnym, podstronie urzędu miasta, rodzice mogą znaleźć wykaz półkolonii organizowanych w ramach akcji "Ferie Zimowe 2024" w Szczecinie przez 23 placówki oświatowe. Rodzice powinni zwrócić uwagę na liczbę miejsc. W niektórych jest ich nawet ponad 100 na turnus. W innych – mniej niż 30. A jak wyglądają ceny? Np. I turnus w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie kosztuje 480 zł. W cenie są zajęcia (m.in. sportowe, plastyczne, kulinarne, kodowanie) oraz cztery posiłki (śniadanie, lunch box, obiad, podwieczorek).