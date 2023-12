Boże Narodzenie a święta nakazane

W Kościele katolickim obchodzone są uroczyste dni, znane pod nazwą świąt nakazanych lub obowiązkowych, w czasie których wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej. Zwolnieni są z tego obowiązku wówczas, kiedy w miejscu, w którym przebywają, nie mają możliwości uczestnictwa we mszy świętej. Ponadto również w wyjątkowych – uzasadnionych – przypadkach, takich jak na przykład choroba. Udział w liturgii nie jest jedyną kwestią związaną ze świętami nakazanymi. W te dni wyznawcy katolicyzmu powinni także powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Wspomniane zasady wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego. Niestosowanie się do nich jest uznawane za grzech ciężki. Do świąt nakazanych należą wszystkie niedziele w roku, a ponadto kilka innych dni. Poniżej lista świąt nakazanych w 2024 roku:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia (poniedziałek),

– (poniedziałek), Trzech Króli , czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia (sobota),

, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego – (sobota), Wielkanoc – 31 marca (niedziela),

– (niedziela), Wniebowstąpienie Pańskie – 12 maja (niedziela),

– (niedziela), Zielone Świątki , czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19 maja (niedziela),

, czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – (niedziela), Boże Ciało , czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 30 maja (czwartek),

, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – (czwartek), Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia (czwartek),

– (czwartek), Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada (piątek),

– (piątek), Boże Narodzenie, czyli Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia (środa).

Czy trzeba uczestniczyć we mszy świętej w Boże Narodzenie?

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia, obchodzona 25 grudnia jest w Kościele katolickim świętem nakazanym. Oznacza to, że musimy wówczas uczestniczyć we mszy świętej. Obchody tego dnia w Kościele rozpoczyna pasterka - uroczysta msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia - zazwyczaj o północy. Uczestnictwo w niej zwalnia z udziału we mszy świętej 25 grudnia. Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy pasterka rozpoczyna się przed północą.

Warto wiedzieć, że 24 grudnia, czyli Wigilia nie jest świętem nakazanym, a więc nie ma obowiązku pójścia wówczas do kościoła. Podobnie jak nie ma obowiązku brania udziału w pasterce. Aby spełnić obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w pierwszy dzień Bożego Narodzenia wystarczy udać się do kościoła na inną, dowolną mszę tego dnia.

Należy mieć jednak na uwadze, że w tym roku Wigilia wypada w niedzielę, a w związku z tym, że wszystkie te dni tygodnia są świętami nakazanymi, istnieje obowiązek uczestnictwa we mszy świętej.

Czy trzeba iść do kościoła 26 grudnia?

26 grudnia w Kościele katolickim obchodzona jest Uroczystość świętego Szczepana, która nie jest świętem nakazanym. Dzień ten zwyczajowo zwany jest drugim dniem Bożego Narodzenia. Wierni nie mają jednak w tym czasie obowiązku uczestnictwa we mszy świętej, są do tego jedynie przez Kościół zachęcani.

W niedługim czasie po Bożym Narodzeniu obchodzone są w Kościele katolickim jeszcze dwa święta nakazane. Pierwsze z nich przypada 1 stycznia i jest to Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Natomiast drugie święto nakazane obchodzone jest 6 stycznia pod nazwą Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego świętem Trzech Króli. W te dwa dni na początku stycznia wierni zobowiązani są udać się do kościoła na mszę świętą.