W środę rano w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda powołał lidera Platformy Obywatelskiej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów wraz z członkami nowego gabinetu. We wtorek w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przegłosowano wotum zaufania dla rządu Tuska. które poprzedziło wygłoszenie expose przez polityka.

"Szokująca skala" odejść dowódców straży pożarnej

Wiele wskazuje na to, że zmiana władzy politycznej w Polsce przyniesie gruntowne zmiany w służbach mundurowych. Ze stanowiska komendanta głównego policji odszedł już gen. Jarosław Szymczyk, z kolei z ustaleń radia RMF FM wynika, że odejść ze służby zamierza także większość dowódców straży pożarnej.

Decyzję motywują właśnie zmianą władzy w Polsce. "Szokująca skala" - tak w rozmowie z reporterem RMF FM ocenili skalę odejść funkcjonariusze straży pożarnej. RMF FM informuje, że z zamiarem opuszczenia straży pożarnej nosi się aż 12 z 16 komendantów wojewódzkich.

"Obawa przed zwolnieniami"

Na decyzje strażaków mają wpływ przede wszystkim względy polityczne. Konkretnie obawa przed konsekwencjami, jakie mogą ich dotknąć ze strony nowej władzy. Rozmówcy radia podkreślają, że "świadczy to o upolitycznieniu formacji". Tymczasem komenda główna straży pożarnej twierdzi, że zmiany kadrowe w strukturach kadry kierowniczej to "normalna sprawa" w przypadku, gdy dochodzi do zmiany władzy w kraju.