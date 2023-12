Świąteczne życzenia na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w roku, w którym na chwilę zatrzymujemy się, porzucamy codzienne obowiązki i spędzamy więcej czasu z najbliższymi. Nieodłącznym elementem tych świąt jest również składanie życzeń. Jeśli nie możemy się z kimś spotkać osobiście, wówczas najczęściej przesyłamy życzenia za pośrednictwem wielu dostępnych obecnie komunikatorów. W zależności od tego, do kogo je kierujemy, mają one różny charakter.

W kontaktach oficjalnych i służbowych nasze słowa są zazwyczaj stonowane i eleganckie, a same życzenia proste i oficjalne. Dzielimy się w nich radością wynikającą z Bożego Narodzenia, ale robimy to bez żartów. Unikamy też raczej wierszyków z zabawnymi rymami.

Komu wysłać krótkie i zabawne życzenia świąteczne?

Jednak w przypadku naszych najbliższych śmiało możemy pozwolić sobie na zdecydowanie większą dowolność i spory luz. Nie ograniczają nas tutaj sztywne ramy kontaktów służbowych oraz wynikająca z nich elegancja i prostota. Naszej rodzinie i przyjaciołom, szczególnie tym, z którymi jesteśmy w bliskich relacjach, możemy składać krótkie i śmieszne wierszyki jako życzenia świąteczne. Oczywiście musimy być pewni, że osoby, którym składamy tego rodzaju życzenia, mają poczucie humoru, a czasami również dystans do siebie. Dzięki temu przekażemy im to, co w tych dniach jest najważniejsze, uzupełniając to o odrobinę pozytywnego nastroju. Humor zawarty w tego typu utworach z pewnością udzieli się osobom, którym były dedykowane.

Krótkie i śmieszne wierszyki z życzeniami świątecznymi sprawią, że osoby, którym je przekażemy, poczują się ważne i doceniane. Jednocześnie podtrzymamy bożonarodzeniową tradycję, chociaż w nieco mniej zwyczajowej formie. Zabawne życzenia świąteczne w wersji rymowanej staną się też z pewnością powodem do wspólnego śmiechu i niewątpliwie zostaną przekazane dalej więcej niż jeden raz.

Krótkie i śmieszne wierszyki. Życzenia świąteczne dla rodziny

Życzenia świąteczne dla rodziny mogą być eleganckie i skłaniające do refleksji. Mogą to jednak być również krótkie i śmieszne wierszyki, wywołujące uśmiech na twarzy. Właśnie takie proponujemy poniżej.

Przez śnieżycę, zawieruchę ślę życzenia i otuchę. By te święta, choć tak zimne, były ciepłe i rodzinne. Moc prezentów i miłości w Nowym Roku pomyślności.

*

By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło znakomicie, by wesołe było życie!

*

Gdy na dachu parkuje renifer, kiedy ciepło mruczy kaloryfer, gdy choinka zdobi najważniejszy w domu kąt, ja Ci życzę zdrowych i Wesołych Świąt!

*

Gdy gwiazdka Wigilię zaczyna, do stołu siada rodzina. Ja jestem daleko stąd, lecz życzę Wesołych Świąt!

*

Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego!

*

Jedzie święty Mikołaj, białą brodą świeci. Worek z prezentami ma dla grzecznych dzieci.

*

By tańsza była benzyna, woda, gaz i prąd, a przede wszystkim Wesołych Świąt!

Krótkie i śmieszne wierszyki. Życzenia świąteczne dla znajomych

Jeżeli mamy znajomych z poczuciem humoru, śmiało możemy przesłać im jako życzenia świąteczne te krótkie i zabawne wierszyki.

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki. Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe.

*

Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie połykaj z karpia ości, nie jedz bombek, nie pal siana. Jedz pierogi, lep bałwana, a w sylwestra baw się do rana!

*

Idą święta, widać gości, wydłub z karpia wszystkie ości. Powyjadaj z barszczu uszy, a gdy Cię za bardzo suszy, siądź wygodnie z flachą wina i obejrzyj dziś Kevina.

*

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję. Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki. Przed domem bałwana, sylwestra do rana. Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.

*

Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka. Przepraszam pomyłka – miała być choinka. Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, karpia smacznego i Nowego Roku udanego.

*

Świąt radosnych, zmartwień wcale, prezentów masę za sporą kasę. Sylwestra odlotowego, a Roku Nowego jeszcze lepszego.

*

100 choinek w lesie, prezentów ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu oraz tyle radości, co ryba ma ości!

*

Gwiazdki migającej, choinki pachnącej, śpiewających kolędników, korzennych pierników, śniegu bez liku i udanego kuligu.