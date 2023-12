Spowiedź przed Bożym Narodzeniem. Czy jest konieczna?

Okres przed Bożym Narodzeniem to pracowity czas przedświątecznych przygotowań. Sprzątamy nasze domy, kupujemy prezenty bliskim i gotujemy świąteczne potrawy. Dla katolików przygotowanie do świąt ma jednak nie tylko wymiar fizyczny, ale przede wszystkim duchowy. W Kościele katolickim okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia nosi nazwę adwentu. Jest radosnym czasem oczekiwania na narodzenie Jezusa. Przypomina również o czekaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Trwa 4 niedziele, z czego pierwsza rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Dla wielu katolików właściwe przeżycie tego okresu wiąże się z przystąpieniem przed Bożym Narodzeniem do spowiedzi.

Czy przed Bożym Narodzeniem trzeba iść do spowiedzi?

Zgodnie z drugim przykazaniem kościelnym katolicy mają obowiązek raz w roku przystąpić do spowiedzi. Nie istnieją jednak regulacje w zakresie okresu, w którym należy odbyć spowiedź. Pewną podpowiedzią w tej kwestii jest natomiast trzecie przykazanie kościelne. Mówi ono o tym, że raz w roku wierni są zobowiązani przyjąć komunię. Tutaj pada jednak sprecyzowany termin, którym jest okres wielkanocny. Ten zaś – według prawa kościelnego – trwa 50 dni i obowiązuje od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

W związku z powyższym przed Bożym Narodzeniem nie trzeba iść do spowiedzi. Jednak Kościół zachęca do tego wiernych. Przekonuje, że dzięki temu będą mogli w pełni cieszyć się z narodzenia Jezusa. Święta staną się dla nich okazją do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Przystępując do spowiedzi, a następnie komunii, będą mogli w pełni uczestniczyć w świątecznej mszy świętej.

Przed przystąpieniem do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem oraz w każdym innym czasie, warto przypomnieć sobie warunki prawidłowego przygotowania się do tego sakramentu, które swoim wiernym wskazuje Kościół. Istnieje 5 warunków dobrej spowiedzi:

rachunek sumienia,

żal za grzechy,

mocne postanowienie poprawy,

szczera spowiedź,

zadośćuczynienie.

Czy w Boże Narodzenie trzeba iść do kościoła?

Warto przypomnieć, że – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – na wszystkich wiernych w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, spoczywa obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Dzień ten jest bowiem tzw. świętem nakazanym, w czasie którego katolicy zobowiązani są iść do kościoła oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Tego dnia wystarczy jednak uczestnictwo w tradycyjnej uroczystej mszy świętej odprawianej w nocy z 24 na 25 grudnia, czyli w Pasterce.

Świętem nakazanym nie jest natomiast 26 grudnia, popularnie zwany drugim dniem Bożego Narodzenia. W Kościele katolickim jest ono wspomnieniem męczennika – świętego Szczepana. Mimo że wówczas wierni nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej, Kościół zachęca ich do tego.