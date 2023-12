Święta nakazane. Co oznaczają dla katolików?

Wierni Kościoła katolickiego w każdą niedzielę są zobowiązani "dzień święty święcić", a więc uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od pracy. Te same zasady dotyczą dni, podczas których obchodzone są święta nakazane, mimo że nie zawsze przypadają one w niedzielę.

Część świąt kościelnych ma stałą datę, tak jak Boże Narodzenie, które przypada zawsze 25 grudnia. W tym roku będzie to poniedziałek. Tego dnia katolicy powinni pójść do kościoła. Inne święta nakazane mają daty ruchome, tak jak na przykład Wielkanoc, która przypada zawsze w niedzielę. Ale należy do nich również Boże Ciało, które co roku jest obchodzone w czwartek.

Kalendarz świąt nakazanych. Kiedy trzeba iść do kościoła?

W tym roku w kalendarzu pozostało jeszcze tylko jedno z katolickich świąt nakazanych, czyli Boże Narodzenie, które w 2023 roku przypada w poniedziałek 25 grudnia. Oto kalendarz kościelnych świąt nakazanych na 2024 rok.

1 stycznia (poniedziałek) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

(poniedziałek) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia (sobota) – Uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech Króli )

(sobota) – Uroczystość Objawienia Pańskiego ( ) 31 marca (niedziela) – Wielkanoc

(niedziela) – 12 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie

(niedziela) – 19 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki )

(niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ( ) 30 maja (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ( Boże Ciało )

(czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ( ) 15 sierpnia (czwartek) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

(czwartek) – Uroczystość 1 listopada (piątek) – Uroczystość Wszystkich Świętych

(piątek) – Uroczystość 25 grudnia (środa) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie)

Czy święta kościelne są wolne od pracy?

Przypadający 1 stycznia Nowy Rok, święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie to również dni ustawowo wolne od pracy.

Poniedziałek Wielkanocny i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, również są świętami kościelnymi wolnymi od pracy, ale nie należą do świąt nakazanych. W tych dniach katolicy nie muszą więc iść do kościoła.