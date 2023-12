W środę w siedzibie TVP przy Woronicza rozpoczął się proces zmian władz stacji. Hitem sieci jest nagranie, na którym w godzinach porannych do siedziby stacji wchodzi mecenas Piotr Zemła - powołany na stanowisko prezesa rady nadzorczej TVP przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Politycy PiS obecni w stacji i dziennikarze stawiali opór i pytali go m.in. o to kim jest, kto go przysłał i na jakiej podstawie dokonuje zmian. Na wszystkie pytania Zemła odpowiadał ze stoickim spokojem i był bardzo opanowany.

Zabawny wpis Piotra Zemły. "Trzy kwestie"

Z racji tego, że w sieci na jego temat pojawiło się wiele plotek, postanowił zamieścić w sieci wpis, w którym zdementował je w zabawny sposób.

Trzy kwestie: nie byłem ministrantem, nie byłem czyścicielem kamienic, nie ważę 150 kg. Dobrej nocy! - pisze na platformie X.

Kim jest Piotr Zemła?

Piotr Zemła to adwokat. Jest członkiem warszawskiej Izby Adwokackiej i sędzią Wyższego Sądy Dyscyplinarnego. W latach 2018-2023 był przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2020 działał naukowo jako doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sprawach karnych, w szczególności karnych skarbowych i przestępczości gospodarczej.