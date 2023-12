Dolnośląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnoskarbowych i akcyzowych. Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Poznaniu zatrzymali 2 osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z zatrzymanych to Paweł K., prywatny detektyw pracujący dla jednego z koncernów tytoniowych.

"Dolnośląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił Pawłowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, płatnej protekcji, poplecznictwa, pomocnictwa w dokonaniu paserstwa akcyzowego oraz wykonywania czynności zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych. Drugi z zatrzymanych Edward C. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia.

Wobec Pawła K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu opuszczaniu kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Wobec Edwarda C. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Śledztwo dotyczy działalności kilku powiązanych ze sobą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją - bez wymaganych zgłoszeń i wpisów do właściwego rejestru - papierosów bez znaków skarbowych akcyzy oznaczanych podrabianymi znakami towarowymi, tytoniu do palenia i wyrobów spirytusowych. W wyniku ich działalności doszło do narażenia i uszczupleń należności publicznoprawnych Skarbu Państwa w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Ponadto grupy wyrabiały, przysposabiały i posiadały broń palną oraz amunicję. "Grupy te działały w okresie nie krótszym jak od końca 2017 r. do kwietnia 2022 r. na terenie kraju, a także za granicą" - dodała PK.

"Wykorzystywał kontakty z zatrudnienia w organach ścigania"

Prokuratura przekazała, że z ustaleń postępowania wynika, że Paweł K. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wykorzystując swoje kontakty oraz wiedzę wynikające z uprzedniego zatrudnienia w organach ścigania i prowadzonej działalności w zakresie usług detektywistycznych, zajmował się m.in. kontaktowaniem członków grupy i innych osób celem nawiązywania współpracy i dokonywania transakcji sprzedaży wyrobów akcyzowych oraz opakowań do nich i inicjowaniem takich transakcji, informowaniem członków grupy o planowanych działaniach organów ścigania, powołując się wielokrotnie na swoje wpływy w Policji i innych organach ścigania, dostarczaniem środków technicznych zapewniających m.in. bezpieczne komunikowanie się członków grupy oraz przekonywał o ochronie przed grożącą odpowiedzialnością karną.

Drugi z zatrzymanych Edward C. odpowiedzialny był za techniczne aspekty uruchamiania punktów nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.