Do siedzib Collegium Humanum agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę. Do zatrzymań doszło głównie w Warszawie.

- To poważne śledztwo, które od miesięcy nadzoruje śląski pion przestępczości zorganizowanej i korupcji. W różne wątki sprawy zaangażowane były bodaj wszystkie istniejące służby specjalne - mówił portalowi tvnwarszawa.pl rozmówca, zastrzegając swoją anonimowość.

Wątpliwa wiarygodność dyplomów

Collegium Humanum powstało w 2018 roku, stając się jedną z największych polskich szkół wyższych. Jak twierdzą dziennikarze "Newsweeka", szybki sukces uczelnia odniosła oferując błyskawiczne kursy z gwarancją otrzymania dyplomu MBA (ang. Master of Business Administration).

Dyplom ten miał umożliwiać między innymi uniknięcia konkursów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa lub na zakupy ziemi rolnej.

Wiarygodność dokumentu miały gwarantować angielskie uczelnie. One same jednak okazywały się być jedynie działalnościami gospodarczymi, bez uprawnień do organizowania studiów MBA.

Absolwentami członkowie Zjednoczonej Prawicy

Absolwentami Collegium Humanum byli politycy i działacze Zjednoczonej Prawicy. Wśród posiadaczy dyplomów znaleźli się generałowie wojska, wysocy rangą oficerowie służb specjalnych czy prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa.