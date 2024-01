“Świąteczne zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych doprowadziło do zdemaskowania 40-letniego mieszkańca gminy Kruszwica, który naraził się na 10 lat pozbawienia wolności za włamanie i kradzież czterech pił mechanicznych - informuje policja.

Policja poinformowała że, mieszkaniec gminy Kruszwica ukradł cztery piły mechaniczne o łącznej wartości 4 tysiące złotych z pomieszczenia gospodarczego w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas policja nie była w stanie zidentyfikować i zatrzymać sprawcy.

Jednakże, sprawa nabrała tempa pod koniec grudnia 2023 roku, kiedy to w mediach społecznoścowych pojawiło się zdjęcie choinki i mężczyzny, który cieszył się z otrzymanego prezentu. Prezentem była piła, a policji udało się namierzyć mężczyznę ze zdjęcia i zgromadzić dowody na to, że był on zamieszany w sierpniowe włamanie. Jedna z pił pod choinką okazała się kradziona. Podczas przeszukania jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci znaleźli jeszcze jedną piłę.

40-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i grozi mu teraz kara więzienia.