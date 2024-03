3 marca po godzinie 17:00 wałbrzyscy policjanci otrzymali sygnał o kradzieży z włamaniem do jednego z kwiatomatów znajdującego się przy ulicy Wieniawskiego w Wałbrzychu.

Ukradł kwiaty i uciekł. Ale świadek go zapamiętał

Mężczyzna wybił w nim szybę i zabrał bukiet kwiatów o wartości 200 złotych. Jak wskazała policja w swoim komunikacie, całe zajście widział świadek, który przekazał funkcjonariuszom dane pojazdu sprawcy. Wałbrzyscy mundurowi natychmiast przystąpili do działania, przemierzając ulice miasta w poszukiwaniu za wskazanym samochodem.

Po niespełna godzinie służby zauważyły pojazd włamywacza.

Romantyczny złodziej podarował ukochanej prezent

Podczas kontroli okazało się, że 35-latek w aucie był już ze swoją partnerką, której zdążył wręczyć skradziony bukiet kwiatów. Zamiast romantycznego wieczoru, mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie.

Wałbrzyszanin podczas przesłuchania przyznał się do winy i wyjaśnił, że ukradł kwiaty z kwiatomatu, żeby zrobić niespodziankę swojej dziewczynie. Teraz jego miły gest może go słono kosztować.

Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o ostatecznym wyroku. 35-latkowi za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.