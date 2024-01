Pobicie w Rakoniewicach. Ucierpiał 36-latek

Jak informuje policja w Grodzisku Wielkopolskim, policjanci w Rakoniewicach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie. Pokrzywdzony został pobity po tym, jak zwrócił uwagę dwóm mężczyznom, aby nie strzelali fajerwerkami w kierunku samochodów.

2 stycznia 2024 roku funkcjonariusze rakoniewickiego komisariatu przyjęli zawiadomienie o pobiciu 36-latka. Według relacji zawiadamiającego do zdarzenia doszło w nocy z 31.12 na 01.01.br., kiedy zwrócił uwagę innym mężczyznom, aby nie strzelali fajerwerkami w kierunku samochodów. Mężczyźni ci podbiegli do pokrzywdzonego i zaczęli uderzać i kopać go po głowie i klatce piersiowej.

Sprawcy zatrzymani. Odpowiedzą za pobicie

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu policji w Rakoniewicach, którzy w wyniku podjętych czynności zatrzymali dwóch mężczyzn. Okazało się, że są to mieszkańcy powiatu grodziskiego oraz nowosolskiego w wieku 33 i 41 lat.

Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za pobicie zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 3 lat więzienia.