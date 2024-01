Metropolita krakowski zwrócił się do wiernych zgromadzonych podczas Orszaku Trzech Króli.

Święto Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego, tego, że Jezus Chrystus, Boży Syn objawił się jako człowiek, to jedna wielka lekcja tego, czym jest miłość Boga do człowieka, miłość pełna pokory i uniżenia, ale miłość, która jednocześnie budzi szacunek i wdzięczność ludzi – wskazał hierarcha.

Tę wdzięczność i szacunek – jak kontynuował - przed wiekami wyrazili mędrcy ze Wschodu, przychodząc do Betlejem i przynosząc dary. Idąc za nimi, musimy uczyć się prawdy o sobie, (...) o przeznaczeniu do wieczności, o tym jak wielka jest godność człowieka w oczach samego Stwórcy, skoro dał nam swojego Syna. I za to dzisiaj panu Bogu w uroczystość epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, z całego serca dziękujemy, przyłączając się do tego, co wyrazili Mędrcy ze Wschodu tyle wieków przed nami - powiedział duszpasterz.

Plany redukcji lekcji religii

Arcybiskup stwierdził, że "w świetle tego należy postawić pytania, dlaczego są głośno formułowane plany ministerstwa oświaty, aby redukować lekcje religii w szkole, dlaczego te lekcje mają być umieszczane albo na początku albo na końcu, jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji".

W nawiązaniu do okresu PRL-u, mówił, że "dzisiaj próbuje się zafundować to samo, gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach młodzieży, wprowadzać młodych w krainę mroków i ciemności, pozbawić możliwości zrozumienia, na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy".

Polska "własnością Boga"

Dzisiaj w tej wspaniałej wspólnocie rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży możemy dać tylko jedną odpowiedź: Polska należy do Boga, który nam się w swojej miłości nieustannie objawia, Polska jest własnością Boga – powiedział hierarcha.

W ramach Orszaku Trzech Króli barwne korowody przeszły w sobotę ulicami Krakowa na Rynek Główny z Wawelu, placu Matejki i Parku Edukacji Globalnej Wioski. Wydarzenie odbywa się w 800 miejscach w kraju i za granicą, jest określane przez organizatorów jako największe uliczne jasełka na świecie.