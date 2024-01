W ubiegłą sobotę po godzinie 22 policjanci z północnopraskiej komendy interweniowali w mieszkaniu 63-letniej kobiety. Przyznała, że nie może poradzić sobie z agresywnym synem.

Wyjaśniła, że 44-latek każdego dnia wraca do domu pijany. Jest agresywny, krzyczy na nią i ją wyzywa, zdarzyło się również, że niejednokrotnie rzucał przedmiotami.

Służby zatrzymały agresywnego syna. Miał ponad dwa promile

Jak wskazała policja, kobieta była wystraszona i roztrzęsiona. Powiedziała, że obawia się syna, dlatego zdecydowała się złożyć oficjalne zawiadomienie. W związku z tym policjanci wszczęli procedurę Niebieskiej Karty i zatrzymali 44-latka. W kajdankach przetransportowali go do komendy przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Tam zbadali go alkomatem. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu.

W poniedziałek przesłuchano zatrzymanego i przedstawiono mu zarzut dotyczący psychicznego znęcania się nad matką.

Wyprowadził się przy policjantach

Dzielnicowi wydali wobec 44-latka nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do matki i kontaktowania z nią. Sprawca wyprowadził się w obecności policjantów.

Za stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej może mu grozić kara do 5 lat więzienia.