22 marca na policję zgłosiła się 60-letnia mieszkanka powiatu ryckiego. Opowiedziała mundurowym, czego doświadczyła w ostatnim czasie ze strony jej męża. Jej relacja mrozi krew w żyłach.

Przyłożył żonie szablę do szyi. Groził, że zabije

W komunikacie służb czytamy, że do przemocy miało dochodzić, gdy jej 59-letni mąż był pod działaniem alkoholu. Wtedy wielokrotnie wszczynał awantury domowe. Używał wobec niej wulgaryzmów, wyganiał ją z domu, popychał i bił.

W nocy z 21 na 22 marca doszło do zdarzenia, które skłoniło kobietę do zgłoszenia się na policję. Jak się okazało, jej mąż tej nocy szarpał ją, uderzał, a na koniec przyłożył do jej szyi szablę grożąc jej pozbawieniem życia.

Został zatrzymany. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami

Policjanci zatrzymali 59-latka, który usłyszał od prokuratora zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną. Sąd po analizie akt postępowania przychylił się do policyjnego oraz prokuratorskiego wniosku.

Postanowił zastosować wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych 3 miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

Potrzebujesz pomocy? Wykaz telefonów

Jeśli jesteś w kryzysie, depresji lub mierzysz się z myślami samobójczymi, podajemy numery telefonów, pod którymi możesz uzyskać pomoc. Nie bój się o nią poprosić.

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 108 108 - Wsparcie dla osób po stracie bliskich

22 484 88 01 - Antydepresyjny telefon zaufania