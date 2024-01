Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na terenie województwa opolskiego. 18-letni napastnik, mieszkaniec powiatu kłodzkiego, wyzywał obelżywymi słowami mężczyznę będącego w kryzysie bezdomności, bił go po głowie i twarzy oraz groził mu śmiercią. Dodatkowo, jak przekazały służby w swoim komunikacie, sprawca "zmuszał go do określonego zachowania (…) ze względu na krytyczne położenie wynikające z jego bezdomności".

Wszystko to telefonem komórkowym nagrywał 15-letni kolega agresora, który jest mieszkańcem województwa opolskiego.

Sprawcę zatrzymano, usłyszał zarzuty

Mundurowi w swoim poinformowali, że zatrzymanie sprawcy "było kwestią czasu". Doszło do niego już dzień później, a w środę (11 stycznia) zatrzymany, na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, usłyszał zarzuty przestępstwa psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą nieporadną, za co grozi kara 8 lat więzienia.

Zostały wobec niego zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Dostał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim.

Sąd rodzinny zadecyduje o losie drugiego nastolatka

Materiały dotyczące 15-latka, który nagrywał zdarzenie telefonem komórkowym, przesłane zostaną do sądu rodzinnego.

Ten zadecyduje o dalszym losie małoletniego i konsekwencjach, jakie poniesie.