W poniedziałek oficer prasowy komendy miejskiej policji w Tarnowie asp. sztab. Paweł Klimek potwierdził Polskiej Agencji Prasowej informacje o śmierci mężczyzny na komisariacie.

Rzecznik potwierdził, że 38-latek został zatrzymany przez mundurowych w związki ze zgłoszeniem uszkodzeń na terenie miasta. Mężczyzna był pijany.

Śmierć na komisariacie w Tarnowie

Asp. sztab. Paweł Klimek dodał, że 38-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań na komisariacie Tarnów Centrum. To tam doszło do jego zasłabnięcia.

Była prowadzona reanimacja, także z użyciem AED, ale niestety nie przyniosła ona żądanego skutku, mężczyzna zmarł - wskazał przedstawiciel policji. Funkcjonariusze wezwali także karetkę pogotowia.

Policjant dodał, że śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Z kolei ciało zmarłego 38-latka zostało zabezpieczone w zakładzie patomorfologii w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.