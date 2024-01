Jak czytamy w policyjnym komunikacie, mężczyzna nawiązał kontakt z 13-letnią mieszkanką Sokółki (Podlaskie) poprzez komunikator internetowy. Gdy znajomość się rozwijała, złożył jej propozycję intymnego spotkania.

Zachowanie nastolatki zaniepokoiło najbliższych. Ci powiadomili służby, a kryminalni rozpoczęli poszukiwania podejrzanego w sieci.

Z ustaleń mundurowych wynikało, że mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę, że jego internetowa znajoma ma tylko 13 lat. Nie przeszkodziło mu to jednak w dążeniu do spotkania ze swoją ofiarą. Funkcjonariusze ustalili, że pedofil ma 34 lata i mieszka we Wrocławiu. Tam też został zatrzymany.

W mieszkaniu - pornografia z udziałem nieletnich

Mundurowi w jego mieszkaniu znaleźli materiały pornograficzne z udziałem małoletnich, a także dane, które świadczyły, że zatrzymany 34-latek nawiązywał kontakty z innymi osobami nieletnimi. Policjanci zabezpieczyli komputery, telefon, dyski twarde i pamięci przenośne

Dodatkowo badający sprawę śledczy ustalili, że mieszkaniec Wrocławia był w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Mężczyźnie grozi 5 lat za kratkami

Usłyszał zarzuty składania propozycji obcowania płciowego oraz zarzut związany z posiadaniem materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat. Zatrzymanemu mieszkańcowi Wrocławia grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

Sprawa może mieć charakter rozwojowy.