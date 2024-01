Szef MS był pytany o funkcję "pełniącego obowiązki" w kontekście pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza. Bodnar odrzekł, że zdarzyło się już tak, że prokurator Dariusz Barski był pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego, podobnie jak Zbigniew Wassermann. - Instytucja osoby pełniącej obowiązki jest absolutnie powszechnie spotykana w funkcjonowaniu prokuratury. I decyzje są podejmowane przez osobę, która pełni obowiązki, oczywiście we współpracy ze mną - zaznaczył Bodnar.

Reklama

Szef MS był też pytany o poniedziałkowe oświadczenie na stronie Prokuratury Krajowej. Zastępcy PG podkreślają w nim, że decyzje, o których mowa w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości - ws. odwołania z delegacjioraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych - są prawnie bezskuteczne. Szefa MS pytano m.in. jak mają postępować zmiany w takim "prawnym dualizmie".

Uważam, że mówienie o dualizmie jest nie na miejscu, ponieważ jest jeden Prokurator Generalny, sprawuje tę funkcję od 13 grudnia i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić do tego, że prokuratura będzie służyła obywatelom, (...) aby zajmowała się ściganiem przestępczości, doprowadzę do tego, aby nie były gdzieś chowane w szafach, w garażach, akta różnych spraw, które są niewygodne - powiedział Bodnar. Zadeklarował, że doprowadzi również do tego, że "prokuratura będzie działała na rzecz poszanowania zasady praworządności tak, jak to wynika z ustawy o prokuraturze".

"Przykro mi…"

Reklama

Przykro mi z tego powodu, że osoby, które są formalnie moimi zastępcami, nie chcą współpracować, tylko właśnie na różne sposoby kwestionując moje działania, doprowadzają do takiej sytuacji - podkreślił. Jak jednocześnie dodał, jest zdania, że "z czasem uda się przekonać do tej współpracy".

Natomiast wszystkie decyzje, które podejmuję, są przemyślane i są zgodne z prawem. Uważam, że ta decyzja jest skuteczna i za tą decyzja pójdą konkretne działania kadrowe i będę starał się te wszystkie decyzje wyegzekwować - podkreślił szef MS i Prokurator Generalny.

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości

W poniedziałek na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono komunikat informujący, że podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów. "Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom" - podkreślił resort sprawiedliwości.

Reklama

W zamieszczonym niedługo potem oświadczeniu na stronie PK, podpisanym przez prok. Dariusza Barskiego, jako prokuratora krajowego, oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, podkreślono, że "powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także delegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki prokuratury i odwołanie z delegacji stanowią ustawowe kompetencje Prokuratora Krajowego". Jak dodano, wynika to z zapisów Prawa o prokuraturze i kompetencji w tym zakresie nie może przejąć Prokurator Generalny.

12 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że premier powierzył obowiązki Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi. Bilewicz, jako pełniący obowiązki, zastąpił na stanowisku Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. MS oświadczyło wówczas także, że Barski „pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego”. Resort argumentuje, że przywrócenie prokuratora Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2022 r. zostało dokonane przez zastosowanie przepisów ustawy, które już nie obowiązywały.

Prokuratura Krajowa cały czas stoi na stanowisku, że funkcję prokuratora krajowego pełni Barski.