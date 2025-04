Kawa ma działanie pobudzające, poprawiające koncentrację i niwelujące zmęczenie. Jej właściwości są szczególnie przydatne o poranku, kiedy potrzebujemy zastrzyku energii. Właśnie dlatego wiele osób sięga po kawę na czczo, jeszcze przed zjedzeniem śniadania. Czy to zdrowy nawyk?

Czy picie kawy na czczo jest zdrowe? Zależy dla kogo

W powszechnym przekonaniu picie kawy na pusty żołądek nie jest zdrowe, ponieważ może podrażać układ pokarmowy i powodować dolegliwości z nim związane. Ile w tym prawdy? Eksperta rozwiała wszelkie wątpliwości.

Dietetyczka kliniczna Ewa Trusewicz, kawa wypita na czczo pobudza układ pokarmowy do działania, jest "budzikiem dla jelit". Problemy mogą pojawić się u osób z wrażliwym żołądkiem, chorobą wrzodową, zgagą czy refluksem. Może wystąpić u nich nasilenie objawów, więc zmagając się w tym dolegliwościami, zdecydowanie lepiej sięgać po kawę dopiero po porannym posiłku.

Kawa z mlekiem i cukrem na czczo. Jak wpływa na organizm?

Problematyczna może być również kawa z mlekiem, cukrem lub innymi dodatkami, spożywana na czczo. Słodkie dodatki mogą powodować nagłe skoki poziomu cukry we krwi, co jest szczególnie niekorzystne rano. Długofalowo mogą prowadzić do rozwoju insulinooporności i cukrzycy. Zatem jeśli lubimy kawę z dodatkami - zdaniem ekspertki - powinniśmy ją pić do posiłku.

Ekspertka wzięła pod lupę również wzrost poziomu kortyzolu po kawie, który przez niektórych uznawany jest jako potencjalnie szkodliwy dla organizmu. Zdaniem dietetyczki, podobny efekt wywołują poranne ćwiczenia fizyczne, które nie są uznawane za niekorzystne, a zatem nie ma powodów do niepokoju.