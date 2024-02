Pięcioletni chłopiec, który wypadł z okna na drugim piętrze budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce 26 września 2023 r., dziecko zmarło w szpitalu 12 października.

Chłopiec przebywał pod opieką babci w mieszkaniu na drugim piętrze. Babcia położyła go spać wieczorem, zamknęła drzwi i odeszła do innego pokoju. Tymczasem 5-latek zdołał dostać się na parapet, otworzył okno i wypadł - to są nasze wstępne ustalenia - mówił mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Podkreślił, że chłopiec trafił do szpitala w stanie ciężkim. Babcia chłopca była trzeźwa.

List do abp. Gądeckiego

Giertych, w imieniu matki zmarłego chłopca, wysłał list do abp. Gądeckiego, w którym apeluje o mianowanie pełnomocnika do rozmów na temat odszkodowania i zadośćuczynienia. Giertych utrzymuje, że archidiecezja, jako właściciel budynku, ponosi odpowiedzialność cywilną za śmierć chłopca, ponieważ okno było uszkodzone, a jego naprawa była obowiązkiem właściciela.

W swoim liście Giertych zaznacza, że matka zmarłego dziecka wielokrotnie prosiła o naprawę okna, które stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia lokatorów wynajmowanego mieszkania.

"Straszna tragedia, bo właścicielowi budynku nie chciało się wymienić okna" - skomentował sprawę na portalu X Roman Giertych.