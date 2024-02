Jak informuje Centralne Biuro Śledcze Policji, zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się ułatwianiem uprawiania prostytucji oraz czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu kilkudziesięciu kobiet.

Członkowie gangu działali głownie w Gliwicach, Katowicach, Warszawie oraz w Chicago na terenie Stanów Zjednoczonych.

Miała być praca w "komfortowych warunkach". Na 6 tygodni

Młode kobiety były werbowane poprzez ogłoszenia zamieszczane na popularnych portalach erotycznych. Kuszono je obietnicami zarobienia od 25 tysięcy do 40 tysięcy dolarów za pracę w "komfortowych warunkach".

Organizatorzy procederu pomagali w przygotowaniu wniosków aplikujących o wizę oraz w zakupie biletów lotniczych do USA, zapewniali również na miejscu kilka lokali, w których kobiety mogły świadczyć usługi.

Standardowy wyjazd przewidywał pobyt na minimum 6 tygodni, a kobiety były zobowiązane do oddawania członkom grupy połowy zarobionych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że taka działalność mogła trwać od 2015 do 2020 roku. Organizatorzy procederu mogli zarobić co najmniej 5 milionów złotych.

Zatrzymano trzy kobiety i czterech mężczyzn

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, pod koniec stycznia policjanci na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali siedem osób (trzy kobiety i czterech mężczyzn).

W trakcie operacji skonfiskowano ponad 30 telefonów komórkowych, komputery przenośne, inne elektroniczne nośniki danych, a także ręcznie pisane notatki. W ramach zabezpieczenia majątkowego na wypadek przyszłych sankcji finansowych, zajęto również samochody, gotówkę oraz udziały w nieruchomościach, których wartość szacuje się na ponad 650 tysięcy złotych.

W ramach działań prowadzonych przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją przy Prokuraturze Krajowej w Poznaniu, zatrzymanym postawiono zarzuty uczestnictwa w grupie przestępczej specjalizującej się w pomaganiu w prostytucji oraz czerpaniu zysków z prostytucji. Dwóm z zatrzymanych dodatkowo zarzucono pełnienie funkcji liderów tej grupy.