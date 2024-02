Plan Bodnara ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych Parlamentu Europejskiego. Jak twierdzi resort sprawiedliwości, ma to doprowadzić do zakończenia wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej.

Minister Bodnar wyraził nadzieję, że stanie się to (zakończenie procedury) jeszcze przed wyborami do PE - podkreślono w komunikacie.

"Niestrudzenie pracujemy…"

Minister Adam Bodnar cytowany w komunikacie resortu, podziękował szefowej PE za wizytę w Polsce. Zapowiedział "z dumą", że "niestrudzenie pracujemy nad przywróceniem najwyższych standardów demokratycznych i przywróceniem praworządności".

Art. 7 Traktatu o UE

20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zadecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury przewidzianej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Dotyczy on "poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii".