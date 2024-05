Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek, że zakończy procedurę z art. 7. przeciwko Polsce. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż 21 maja. W ocenie KE nie ma już poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. - Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego ważnego przełomu. Jest to wynik ich ciężkiej pracy i zdecydowanych wysiłków na rzecz reform - podkreśliła szefowa KE Ursula von der Leyen.

"To bardzo dobrze, ale…"

Szefowa Kancelarii Prezydenta przyznała, że zapowiedź zakończenia procedury z art. 7. przeciwko Polsce "cieszy i dziwi jednocześnie". - To, że szykany wobec Polski zostaną uchylone, to bardzo dobrze. Ale dziś widać, że była to wyłącznie decyzja polityczna, bo państwo polskie - o ile mi wiadomo - nie wykonało żadnych działań, które pozwoliłyby wycofać się z tych decyzji - mówiła.

Prawo się nie zmieniło, tylko zmienił się rząd. Teraz widać gołym okiem, że chodziło tylko o zmianę władzy w Polsce - dodała Ignaczak-Bandych.