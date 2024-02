"Ciepły" koniec tygodnia

Jak podaje IMGW końcówka tygodnia będzie wciąż ciepła – jak na warunki pogodowe lutego. Pogodą przypominającą przedwiośnie można się cieszyć jeszcze w pierwszej połowie soboty. Na przeważającym obszarze kraju można spodziewać się temperatur od 7°C do 10°C. Na południowym zachodzie kraju i w centrum termometry mogą pokazać do maks. 13°C. Temperatura zacznie spadać w sobotę wieczorem. Pojawią się też przelotne opady deszczu, a w górach – deszczu ze śniegiem.

Kiedy spodziewać się powrotu opadów śniegu?

W ciągu najbliższych dni należy przygotować się na powrót mokrej, chłodnej i wietrznej pogody. Powrotu przelotnych opadów deszczu ze śniegiem można się spodziewać już w sobotnie popołudnie i w niedzielę – głównie na wschodzie i południu Polski. Niedzielny poranek może przynieść lekki mróz w okolicy 0°C.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem – głównie w południowej części Polski. Front opadów będzie wędrować z zachodu na wschód. Zrobi się chłodniej – na wschodzie można spodziewać się ok 3°C, na zachodzie do 9°C. W górach przewiduje się opady śniegu do maks. 5 cm. We wtorek i w środę okresowe, duże opady deszczu zobaczą mieszkańcy północnej części Polski. Tam będzie również najchłodniej – temperatura minimalna ok. 2°C. Popada też na południu – lokalnie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Mogą pojawić się porywy silnego wiatru.

Czy zima wraca na stałe? IMGW uspokaja

Informacje o możliwym "ataku zimy" nie nastrajają optymistycznie. Długofalowe prognozy IMGW przewidują jednak, że kilkudniowe ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem nie potrwa długo. Centrum Modelowania Meteorologicznego podkreśla, że – pomimo opadów – nachodzący tydzień będzie wciąż ciepły jak na luty. Według najnowszych prognoz największej sumy opadów w przyszłym tygodniu – maks. do 7,8 mm na zachodzie – można spodziewać się w środę.