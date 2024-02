Prognoza pogody: Będzie coraz cieplej

Jak można przeczytać na profilu IMGW na portalu X, nadchodzący tydzień na przeważającym obszarze kraju będzie się charakteryzował dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza względem lat 1991–2020.

Będzie ciepło – średnia temperatura maksymalna w 8 tygodniu roku (19–25 lutego) wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w tygodniu 9. – temperatury od 3 do 6 stopni. Z kolei w 10., 11. i 12. tygodniu roku możemy się spodziewać średnich temperatur maksymalnych w przedziale od 4 do 9 stopni.

Średnie temperatury minimalne w najbliższych tygodniach

W najbliższym tygodniu, od 19 do 25 lutego, średnie temperatury minimalne będą wahać się od 0 na północnym-wchodzie i na południu do 4 stopni Celsjusza na zachodzie. Od 26 lutego do 3 marca prognozowane minimalne średnie temperatury wynoszą od -4 stopni na południu do 1 stopnia na zachodzie. 10. i 11 tydzień roku to temperatury minimalne wahające się w przedziale od -3 do 2 stopni Celsjusza. Natomiast od 18 do 24 marca – od -2 do 2 stopni.

Prognoza opadów na najbliższe tygodnie

We wspomnianym wpisie IMGW na portalu X możemy przeczytać, że może solidnie popadać – spodziewać można się zarówno deszczu, jak i śniegu.

"W analizowanym okresie prognozowane są opady [deszczu] + [śniegu], które zawierają się w przedziale 92– 250 proc. normy wieloletniej (1991–2020). Najbardziej mokrym okresem będzie 9. tydzień 2024 roku, gdzie na obszarze całego kraju prognozowane jest 12–20 mm opadu atmosferycznego. W tym okresie prognozowane są opady zawierające się w przedziale 143– 250 proc. normy określonej na podstawie pomiarów w latach 1991–2020" – czytamy.