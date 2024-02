12 lutego, około godziny 21.00, w jednym z budynków przy ulicy Botnickiej w Gdyni doszło do rozboju. Policjanci ustalili, że dwóch obywateli Kolumbii nie chciało opuścić mieszkania wynajmowanego przez firmę, z której zostali zwolnieni. W związku z tym na miejsce został wysłany pracownik firmy, obywatel Ukrainy, który miał zweryfikować powód, dla którego nie chcieli opuścić lokalu - informuje policja.

Atak na Ukraińca

33-letni obywatel Ukrainy został zaatakowany przez Kolumbijczyków. Napastnicy uderzyli go w głowę ciężkim przedmiotem, a następnie, grożąc nożem, doprowadzili go do stanu bezbronności. Po obezwładnieniu ofiary, sprawcy ukradli jej portfel, pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy o łącznej wartości ponad 5,5 tysiąca złotych. W wyniku odniesionych obrażeń 33-latek został przewieziony do szpitala na badania. Po opuszczeniu budynku, sprawcy rozboju przebili cztery opony w służbowym samochodzie Fiat ofiary i odjechali osobowym Volkswagenem - podaje policja.

Działania policji

Policjanci po zgłoszeniu przestępstwa rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy rozboju znajdują się na terenie Gniezna. Dzień po dokonanym przestępstwie Kolumbijczycy zostali zatrzymani. Przy jednym z nich znaleziono narkotyki.

Postępowanie sądowe

Po zatrzymaniu, obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej celi. Wczoraj usłyszeli zarzuty rozboju i zniszczenia mienia, a jeden z nich dodatkowo usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Na mocy decyzji sądu, 31-latek i 25-latek zostali umieszczeni w areszcie na 3 miesiące. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności - informuje policja.