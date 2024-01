13 stycznia przed godziną 22 wpłynął funkcjonariuszy sygnał dotyczący interwencji ratowników medycznych. W jej trakcie doszło do niebezpiecznej sytuacji, podczas której 21-letni mężczyzna zaatakował pomagających mu ratowników medycznych. Jednego z nich kopnął.

Reklama

21-latek wyrwał także ratownikowi z ręki torbę medyczną i z nią uciekł. Zniszczył również volkswagena craftera, którym przyjechali medycy.

Agresor uszkodził szybę i sygnalizację karetki

Reklama

Mieszkaniec gminy Miłosław uszkodził przednią szybę tego pojazdu, sygnalizację dźwiękową oraz wyrwał antenę radiową.

Pleszewskie Centrum Medyczne określiło wartość strat na kwotę 8 tysięcy złotych. Torba medyczna natomiast wróciła do właścicieli.

Oberwał także policjant

21-latek został znaleziony po około 40 minutach w Spławiu. W trakcie obezwładniania został także uderzony policjant. Agresywny 21-latek stosował bierny opór, był agresywny oraz nie stosował się do poleceń wydawanych mu przez mundurowych.

Mężczyzna w końcu został przetransportowany do Szpitala Powiatowego we Wrześni, gdzie dyżurujący lekarz przekierował go do specjalistycznej placówki medycznej w Gnieźnie.

Należy pamiętać, że naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.