Awantura miała miejsce w jednym z popularnych sklepów w centrum handlowym przy ul. Złotej w Warszawie. Klient, niezadowolony z zachowania ochroniarza, który niegrzecznie poprosił go o okazanie paragonu, postanowił wrócić, aby złożyć na niego skargę. To, co stało się potem, zarejestrowali świadkowie.

Reklama

Szokujące sceny w centrum handlowym. Ochroniarz zaatakował klienta

Gdy klient czekał na kierownika placówki, pracownik ochrony uderzył go radiostacją w tył głowy. Po chwili 55-latek zaczął uderzać też banerem reklamowym. Przy tym zwracał się do pokrzywdzonego wulgarnie, znieważał na tle narodowościowym oraz groził pozbawieniem życia.

"Ty śmieciu, ty gnido!" — miał wołać w trakcie ataku na klienta. Fragment tego zdarzenia został nagrany telefonem komórkowym przez osobę postronną.

Zaatakowany 45-latek doznał obrażeń głowy i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Został przewieziony do szpitala. Policjanci ze Śródmieścia, którzy odpowiedzieli na zgłoszenie, zatrzymali agresywnego ochroniarza.

Reklama

Ochroniarz wpadł w furię, zaatakował klienta. Usłyszał zarzuty

Ochroniarz, 55-letni obywatel Gruzji, usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą naruszenia czynności narządu ciała powodując rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni. Dodatkowo usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb oraz znieważenia obywatela Polski z powodu jego przynależności narodowej.Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.