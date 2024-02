78-letni senior miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie, gdy wjechał autem w elewację sklepu w Mechlinie (Wielkopolskie). Po zdarzeniu wszedł do marketu, zrobił tam zakupy i opowiedział obsłudze o nieudanym manewrze parkowania. Spotkały go za to surowe konsekwencje.