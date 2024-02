W ostatni weekend Koalicja Obywatelska przedstawiła Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Warszawy. Zapytany w Radiu TOK FM czy będzie prezydentem Warszawy tylko przez chwilę, bo szykowany jest na kandydata na prezydenta RP, powiedział: - Ja się koncentruję w polityce na tym, co tu i teraz. Koncentruję się na wyborach w Warszawie. Chcę je wygrać po to, by móc dokończyć te wszystkie inwestycje, które rozpocząłem. Większość z nich będzie się kończyła w tym roku – mówił Trzaskowski.

Reklama

Dopytywany, czy deklaruje, że będzie kandydatem na Prezydenta RP, odpowiedział, że "w polityce nie można niczego wykluczyć" i dodał, że przez ten czas dużo może się wydarzyć. Przypomniał, że w 2020 roku początkowo nie planował startu w wyborach prezydenckich, bo kandydatką KO na prezydenta RP była Małgorzata Kidawa-Błońska.

Trzecia linia metra w Warszawie

Trzaskowski zapytany został też o metro. PiS zarzuca obecnemu prezydentowi stolicy, że budowa idzie zbyt wolno. To zabawne, że PiS tak mówi, bo to PiS próbuje przypisywać prezydentowi [Lechowi] Kaczyńskiemu dokonania, jeśli tylko miał jakiś pomysł, mimo że cała realizacja - na przykład Centrum Nauki Kopernik - była robiona przez Hannę Gronkiewicz-Waltz - stwierdził w TOK FM - Trzaskowski.

Reklama

Dodał też, że metro w Warszawie "budowane jest szybko". - Tego typu programy inwestycyjne w czasie pandemii w ogóle stawały, więc olbrzymim sukcesem jest to, że 11 stacji metra zostało zbudowanych. Oczywistym jest, że taki proces się planuje przez wiele lat. (...) Jeśli chodzi o III i IV linię, myśmy zaczęli prace, mimo że przez rząd PiS pieniądze z Unii Europejskiej były zablokowane w ostatnich latach. Jeśli zatem dziś ktoś ma czelność nam zarzucać, że nie budujemy metra, kiedy blokował pieniądze unijne, które mają tu fundamentalne znaczenie, to znaczy, że robi to tylko na użytek kampanii -mówił.

Dodał też, że na budowę III linii metra potrzebne są pieniądze z UE. - My sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiej inwestycji. Mamy wszystkie sygnały, że te pieniądze będą (…). Zaczynamy etap projektowania, zaczęliśmy też prace koncepcyjne na IV linię, więc będziemy gotowi. Jak tylko pojawią się pieniądze unijne, możemy zaczynać - podkreślił Trzaskowski.