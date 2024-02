Późnym wieczorem z jednej z kamienic przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu ktoś z impetem wyrzucił dwie klatki z pięcioma hodowlanymi szczurami.

Ekostraż poinformowała o sprawie w swoich mediach społecznościowych i zapowiedziała złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Zwierzęta były otępiałe i ranne

W komunikacie opublikowanym na Facebooku Ekostraży czytamy, że świadkowie zdarzenia - para przechodniów - zabezpieczyli zwierzęta i zabrali je do domu. "W mieszkaniu zauważyli, że jedna samica siedzi przy martwym osesku, 3 szczurki są otępiałe, leżące, z krwią na ogonie i łapkach" - poinformowała organizacja.

Wkrótce poszkodowane szczury przekazano do weterynarza. "Niestety, dwa samczyki mają połamane nogi, samiczka jest poobijana" - czytamy na facebookowym profilu Ekostraży.

"Szczurki skulone i przytulone do siebie odsypiają zło, które je spotkało, a my składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury" - podkreślono w komunikacie.