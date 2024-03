O dzielnej akcji strażniczki poinformowała w mediach społecznościowych Straż Miejska w Sopocie.

To była szybka reakcja. W tym wszystkim nie chodzi o moje odczucia, a o to, że doskonale wiedzieliśmy, co mamy robić razem z moim kolegą - powiedziała strażniczka w rozmowie z o2.pl.

"Bałam się"

Był to pewnego rodzaju stres. Bałam się, że ten mężczyzna może odgryźć sobie język, cokolwiek sobie zrobić, bo to był atak padaczki. Trzeba był wezwać pogotowie i podać dokładny adres. Takimi rzeczami się mocno przejmowałam - dodała.

Już kiedy coś takiego się zdarzyło. Po prostu wiemy, co mamy robić - powiedziała o2.pl.

Do prezydenta miasta wpłynęło pismo w sprawie przyznania nagrody strażnikom.