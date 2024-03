Według RCB, główny nacisk kładziony jest na próbę przekonania polskiego społeczeństwa, że członkostwo to dla nas zagrożenie.

Dezinformacyjne linie rosyjskich narracji to np. "decyzja Polski o przystąpieniu do NATO była błędem i została podjęta w niesuwerenny sposób pod naciskiem Zachodu" czy też "sojusz NATO umyślnie kreuje problemy w sferze bezpieczeństwa w celu uzasadnienia swojego istnienia".

Kolejne przykłady to: "członkostwo w NATO przybliża zagrożenie wojenne do Polski, a nie oddala"; "NATO nielegalnie i wbrew ustaleniom z Rosją dokonało rozszerzenia w 1999 roku" oraz "Neutralność i pozablokowość to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla Polski".