Poniżej link online do mapy protestów prowadzonej przez organizatorów protestów.

Komunikat policji o blokadach rolników w całej Polsce i objazdach. Jak dojechać do pracy?

Protest rolników 20.03 CeHa

Kliknij powyższy link i sprawdź, gdzie jest w Twojej okolicy objazd.

Informacje o blokadach przekazała Policja w serii komunikatów:

Komunikat Komendy Głównej Policji

KGP poinformowała, że środowe protesty rolników wymagają od policji zaangażowania znacznych sił dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dodała, że funkcjonariusze drogówki zadbają, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

KomendaGłównaPolicji przypomniała, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Podkreśliła, że na środę zapowiedziano ponad 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tys. osób

"Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań" – zaznaczyła KGP.

Raport policji o blokadach - przegląd sytuacji w całym kraju

Policjanci poinformowali, że środowy protest rolników przyniesie utrudnienia dla kierowców na wielu drogach kraju. Apelują do kierowców o zrozumienie i cierpliwość.

Policjanci będą dbali o bezpieczny przebieg zgromadzeń, a wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, wyznaczą objazdy.

W garnizonie stołecznym policji protest rolników będzie się wiązał z utrudnieniami na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego.

Na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DWA 631 z DWA 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DKK 61.

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie- drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

W związku z utrudnieniami nowodworscy policjanci zaplanowali dla pojazdów osobowych, jadących od strony Warszawy, objazd na skrzyżowaniu w Czosnowie, ul. Warszawską, następnie w lewo pod wiaduktem drogi nr 7, ul. Pańską do miejscowości Dębina, ul. Działkową do miejscowości Kazuń Nowy, drogą wojewódzką nr 579 do miejscowości Kazuń Pan i Kazuń Bielany, a następnie drogą wojewódzką nr 575 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Objazd w kierunku Warszawy będzie prowadził drogą wojewódzką nr 85 przez Nowy Dwór Mazowiecki (most na rzece Narwi, most na rzece Wiśle), następnie drogą wojewódzką nr 579 i dalej relatywnie do objazdu wskazanego od strony Warszawy.

Stołeczni policjanci przypomnieli, że na terenie miasta st. Warszawy są umieszczone znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, którego złamanie może zakończyć się mandatem.

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach protestu rolników, może dojść od godziny 6, do utrudnień w Kobierzycach (Urząd Gminy Kobierzyce, Rondo Magnice, Domasław, Bielany Wr., stara trasa DK8 w obu kierunkach; wzdłuż jednego pasa na wysokości salonu VOLVO do granicy Wrocławia i węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice).

A także w Cesarzowicach (na odcinku drogi krajowej nr. 347 przejazd kolumny ciągników od miejscowości Cesarzowice w stronę Wrocławia do stacji paliw BP Mokronos Dolny i z powrotem), Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa, Wysoka do granicy Wrocławia w obu kierunkach), Małuszowie (DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach) oraz Kątach Wrocławskich (na drodze nr 347 (wiadukt nad A4) oraz w miejscach wjazdów i zjazdów z drogi 347 na autostradę A4 w kierunku Wrocław oraz Zgorzelec) i Jordanowie Śląskim (parking przy cmentarzu. Blokada skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (drogi powiatowej nr 2075 D) drogi powiatowej nr 1967 D).

W gorzowskiej komendzie we wtorek odbyło się spotkanie z organizatorem protestu rolników. W wyniku rozmów częściowo zmieniają się dotychczasowe ustalenia dotyczące utrudnień w ruchu na drodze S3 i K22. Zmieniają się także godziny protestu, który będzie trwał od godziny 10 do 17.

O godzinie 7.30 zostanie zamknięty węzeł Południe(ulica Kasprzaka) w kierunku Zielonej Góry. Wjazd w kierunku Szczecina będzie otwarty (można dojechać wyłącznie do węzła Północ – ulica Szczecińska). O godzinie 9.30 zamknięte zostaną Węzeł Zachód (ulica Kostrzyńska) i Północ (ulica Szczecińska) w kierunku Zielonej Góry. O godzinie 10 rozpocznie się protest na ulicy Kasprzaka (w ciągu drogi K22). Ulica będzie czasowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas.

W Łodzi utrudnień należy spodziewać się w godz. 10 - 19 na skrzyżowaniu ulic Szczecińska / Aleksandrowska. Natomiast na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego na trasie Kurowice, Wola Rakowa, Autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada. W powiecie zgierskim na rondo DK14/A2/ DK 71 (gmina Stryków, m. Sosnowiec) blokada autostrady A2 w obu kierunkach.

W powiecie opolskim protest w godzinach 10 - 17 odbędzie się na rondzie przy węźle autostradowym A4 Opole Zachód - dawne Prądy. W związku z tym zablokowana będzie droga krajowa nr 46. Policjanci zalecają objazdy od strony Opola przez DK94 w kierunku na Brzeg - zjazd na rondzie za Wrzoskami oraz od strony Niemodlina drogą wojewódzką nr 435 przez Wawelno.

Komenda miejska w Rzeszowie przekazała, że utrudnień należy się spodziewać od godz. 8 do godz. 18, na trasie drogi ekspresowej S19 na węźle Sokołów Małopolski w obu kierunkach oraz drogi wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

Utrudnienia można objechać w kierunku Rzeszowa od strony Lublina z drogi S19 przez węzeł Sokołów Małopolski Północ na drogę wojewódzką nr 878; w kierunku Lublina z drogi S19 poprzez węzeł Jasionka do drogi wojewódzkiej nr 878.

Dla jadących drogą wojewódzką 875 od Kolbuszowej w kierunku Leżajska, na drogę wojewódzką nr 878; od Leżajska w kierunku Sokołowa Małopolskiego zalecane objazdy drogami powiatowymi: w kierunku na północ drogą nr 1211R w Wólce Niedźwieckiej (naprzeciwko cmentarza) - ograniczenie tonażu 8 ton na oś, w kierunku na południe drogą nr 1367R w Kątach Trzebuskich.

W Gdańsku protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11 - 11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod Urząd Wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.

W godz. 11-13 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska.

Z kolei w Katowicach utrudnienia mogą wystąpić w godz. 5 – 19 w rejonie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ulice Jagiellońska, Reymonta i Ligonia będą całkowicie zablokowane, natomiast ruch na ulicy Francuskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską będzie odbywał się cyklicznie.

Policjanci z Poznania przekazali, że największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan - Północ aż do węzła Poznań – Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. "Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu" - zaapelowali policjanci.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.

Policja o blokadach na Mazowszu 20 marca 2024 r. Jak dojechać do pracy?

W środę rano rolnicy zablokują drogi w kilkunastu powiatach na Mazowszu – poinformowała mazowiecka policja. Policjanci będą na bieżąco kierować ruchem oraz wskazywać możliwe objazdy. Utrudnienia potrwają od wczesnych godzin porannych do wieczora. W niektórych powiatach protesty potrwają kilka dni.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu utrudnienia będą występować w powiatach: ostrołęckim, radomskim, garwolińskim, przasnyskim, ciechanowskim, łosickim, mławskim, sierpeckim, węgrowskim, zwoleńskim, pułtuskim, grójeckim, żyrardowskim, ostrowskim, sochaczewskim, wyszkowskim i płockim.

W związku z protestem na terenie powiatu ostrołęckiego od godz. 6 do późnych godzin wieczornych przewidywane są utrudnienia na drodze krajowej nr 53 (odcinek od miejscowości Łodziska do m. Myszyniec) oraz na krajowej "sześćdziesiątce" (czasowe blokowanie ronda w m. Ponikiew Duża).

W Radomiu o godz. 10 rolnicy zablokują cztery główne ronda: Jana Łaskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Fatimskiej. O godz.11 uczestnicy zgromadzenia przemieszczą się do punktu kontrolnego ITD przy ul. NSZZ Solidarność. Stamtąd o godz. 13 ciągniki przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – Maratońska – 1905 Roku – Grzecznarowskiego – Al. Wojska Polskiego – Żółkiewskiego - Czarnieckiego - Kielecka – NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18.

W Zwoleniu protestujący rolnicy w godz. 10-16 planują całkowitą blokadę drogi krajowej nr 12 od strony Radomia i od Puław oraz całkowitą blokadę drogi krajowej nr 79 od Lipska oraz jeden pas ruchu w kierunku Kozienic. Protest rolników w Garwolinie odbędzie się w godz. 10-17. Utrudnień należy spodziewać się na trasie S17 - węzeł Garwolin-Zachód.

W pow. żyrardowskim w środę w godz. 8-20 należy się spodziewać utrudnień na węźle Wiskitki. Zablokowany będzie zjazd i wjazd na autostradę A2, natomiast ruch na drodze krajowej nr 50, na odcinku Mszczonów-Sochaczew, będzie spowolniony.

W pow. sochaczewskim w środę w godz. 8-20 odbędzie się protest na rondzie w Kuznocinie. Zablokowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą krajową nr 92.

W pow. wyszkowskim utrudnień należy spodziewać się w środę od godz. 7 do 19. Rolnicy zgromadzą się w miejscowości Skuszew, a następnie ciągniki przejadą na trasę S8 na wysokości węzła z drogą nr 62, gdzie nastąpi blokada ruchu w kierunku Białegostoku i Warszawy.

W środę i czwartek protest będzie odbywał się także w Grójcu w rejonie rond przy ul. Piotra Skargi i Armii Krajowej. W ramach protestu możliwy jest przejazd ulicami Armii Krajowej i Niepodległości w oraz postój ciągników rolniczych na drodze S7 na wysokości węzła Worów oraz drogi krajowej nr 50 (zjazd w kierunku S7). Blokada przewidywana jest na drodze w kierunku Warszawy.

Od środy od godz. 9.45 do czwartku do godz. 10 utrudnienia występować będą na terenie pow. ostrowskiego, na drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach w Podborzu. Od środy do czwartku rano wystąpią także utrudnienia na drodze krajowej nr 61, na rondzie w Pułtusku.

W pow. płockim od środy do piątku utrudnień należy spodziewać się na rondzie w Drobinie – od środy do piątku rano (skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i 60); w środę w Wyszogrodzie (skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 62) i w środę oraz piątek w Górze (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 567).

Protestujący rolnicy obecni będą także na drogach pow. ciechanowskiego. W Ciechanowie na rondach: Solidarności, Kaprala Józefa Grzesia i Żołnierzy Wyklętych, na rondzie w Grudusku, w Gołyminie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą wojewódzką nr 618, na drodze krajowej nr 60 Ciechanów-Ościsłowo, na drogach wojewódzkich nr 617 w Przedwojewie i nr 616 w Przążewie.

W powiecie łosickim protesty odbędą się w dwóch miejscach. Pierwszy z nich zaplanowany jest od środy do wtorku w Łosicach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 698. Druga blokada ma odbywać się do środy do niedzieli w Kózkach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogami powiatowymi.

Od środy przez tydzień zaplanowany jest protest rolników na terenie gmin Mława i Szydłowo. Rolnicy zbierają się w okolicy stacji stacja paliw przy ul. Polnej 39 w Mławie. Następnie ulicą Warszawską dojadą do węzła drogowego Mława Południe na trasie 544, gdzie nastąpi całkowita blokada węzła.

Na terenie powiatu sierpeckiego protest planowany jest od środy rano piątku rano. Utrudnienia przewidziane są w Sierpcu na drodze krajowej nr 10. Ze wstępnych ustaleń z organizatorami protestu wynika że ruch kołowy na krajowej "dziesiątce" będzie puszczany wahadłowo przez kilka minut w odstępie godzinnym.

Na terenie powiatu węgrowskiego w środę możliwe są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 697. W pow. przasnyskim protest planowany jest w godzinach 6-18. Utrudnienia przewidziane są w trzech rondach Przasnyszu, a także w Krzynowłodze Małej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 616 (Grudusk-Chorzele) z drogą Przasnysz-Janowo i na rondzie w Chorzelach.

Policja o blokadach rolników 20 marca 2024 r. na Podkarpaciu

W środę rano rolnicy znów zablokują drogi na Podkarpaciu. Jak informuje policja, utrudnienia będą w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, mieleckim, przeworskim, niżańskim, krośnieński oraz ropczycko-sędziszowskim.

Rolnicy już o godz. 8 zablokują drogę ekspresową S19 na węźle Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i Lublina. Do godz. 18 utrudnienia będą również na drodze wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

W Kolbuszowej, gdzie biegnie droga krajowa nr 9, rolnicy będą protestować od 7 do 19. W tym czasie należy się spodziewać utrudnień na odcinku od ronda Lubomirskich w kierunku ronda kpt. Józefa Batorego.

O tej samej porze ciągniki będą też na rondach przy wjeździe i zjedzie z autostrady A4, na węźle Gorliczyna - od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 835.

W Mielcu utrudnienia będą dotyczyć drogi wojewódzkiej nr 984 i nr 983, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość w godzinach od 8 do 15.

W miejscowości Jeżowe zablokowany zostanie węzeł na drodze wojewódzkiej nr 861, protest potrwa od 8 do 18.

W Ustrobnej manifestacja rozpocznie się o godz. 10. Przez siedem kolejnych godzin będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 990.

Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ropczyce rolnicy rozpoczną protest o godz. 8. Pojadą ulicą Węglowskiego w kierunku Ropczyc. Tam przejadą ul. Mickiewicza, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Witosa do ronda 650-lecia, gdzie zablokują skrzyżowanie. Utrudnienia mają się zakończyć o 22.(PAP)

Policja o protestach w woj. Pomorskim

W środę na pomorskich drogach mogą wystąpić utrudnienia związane z protestem rolników. Odbędą się one m.in. w centrum Gdańska, na S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego, czy na drodze krajowej nr 90.

"Przejazdy rolników cały czas będą pod nadzorem pomorskich policjantów" - zapewniła rzeczniczka prasowa pomorskiej policji kom. Karina Kamińska.

Zaapelowała do kierowców i podróżnych o cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. "Zachęcamy do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto zachęcamy do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży, gdy nie jest to konieczne" - dodała.

W woj. pomorskim główna manifestacja rolników odbędzie się w Gdańsku w godzinach od 10 do 16. Jak podaje pomorska policja, protest rozpocznie się na Placu Solidarności. Między godz. 11 a 11:30 uczestnicy przejadą ulicami miasta do Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej.

Rolnicy planują również blokadę drogi S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. W trakcie protestu, między godz. 8 a 18, policja będzie kierowała ruchem przez wyznaczone objazdy.

Zablokowana ma być również droga krajowa nr 90, między Kwidzynem a Baldramem. Utrudnień należy spodziewać się również w Kartuzach na drodze wojewódzkiej nr 224, i w centrum Malborka na dk nr 55.

Pomorska policja poinformowała również o planowanych protestach na terenie gminy Kosakowo oraz na drodze krajowej nr 22 między Zblewem a Starogardem Gdańskim.