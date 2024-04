Sąsiad uruchamia kosiarkę w niedzielę. Czy to dozwolone? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, gdy zostaje obudzonych przez głośny dźwięk maszyny w niedzielny poranek. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Czy można kosić trawę w niedzielę?

Zasady dotyczące ciszy nocnej określone są w regulaminach danych obiektów i mogą się nieco różnić od siebie. Umowne pojęcie ciszy nocnej oznacza jednak zazwyczaj, że w godzinach od 22.00 do 6.00 nie powinno się zakłócać spokoju sąsiedzkiego. Jak przekładają się na sezon wiosenno-letni? Czy można z samego rana uruchomić urządzenie, które wydaje głośny dźwięk?

Rozpoczęcie koszenia po godzinie 6 rano nie narusza ciszy nocnej, a głośno pracująca kosiarka nie łamie prawa. Gdy jednak sąsiad hałasuje z samego rana, można poprosić go o przeniesienie prac na nieco późniejszą godzinę. Jeśli jednak nie przyniesie to rezultatów, pozostaje jedynie droga sądowa, ale wówczas należy udowodnić, że z powodu hałasu doznaliśmy jakiejkolwiek szkody.

W przypadku osób mieszkających w blokach istnieje możliwość zgłoszenia problemu do wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy. Można wówczas ustalić konkretne godziny koszenia. Ograniczenie czasowe nie powinno jednak sprawić trudności zarządcy w realizacji obowiązku utrzymania porządku na podlegającym mu terenie.

Koszenie trawy w weekendy i święta. Czy jest dozwolone?

W polskim prawie nie istnieją przepisy, które zabraniałyby koszenia trawy w niedzielę czy święta o wczesnych godzinach porannych. Mimo że kodeks wykroczeń zakazuje zakłócania spokoju hałasem, nie obejmuje to koszenia trawy przy użyciu kosiarki. W przypadku porannego koszenia trawy przez sąsiada zastosowanie mogą znaleźć przepisy dotyczące złośliwego niepokojenia innej osoby, czyli art. 107 kw.

Niepokojenie może oznaczać wywoływanie uczucia oburzenia, gniewu lub złości, jednak oprócz spełnienia tych kryteriów musi zaistnieć również złośliwość ze strony osoby dokonującej zakłócenia. Musi ona w takim przypadku mieć zamiar sprawić innej osobie przykrość lub wprowadzić ją w stan niepokoju.