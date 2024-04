Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie Downdetector, gromadzącym informacje o problemach, jakie wysyłają do portalu internauci wynika, że do awarii doszło przed godziną 12. Właśnie wtedy zanotowano wzrost liczy zgłoszeń związanych z utrudnieniami w dostępie do Blika.

Reklama

Wkrótce o awarii na swoim Facebooku poinformował mBank. "W tej chwili nie skorzystasz z Blika. Nie zapłacisz nim w sklepach stacjonarnych i w internecie, nie wykonasz przelewu na nr telefonu oraz nie wypłacisz za jego pośrednictwem gotówki z bankomatu" - przekazano. Dodano, że "problemy występują po stronie operatora usługi".

Nie tylko mBank notuje "chwilowe trudności"

W mediach społecznościowych wpis na temat problemów z Blikiem mogli przeczytać także klienci Banku Pekao. "Przepraszamy za utrudnienia, mogą występować chwilowe trudności w korzystaniu z Blika. Pracujemy nad przywróceniem działania tej funkcji" - napisano w jednym z komentarzy pod postem zamieszczonym na oficjalnym profilu banku na Facebooku.

Reklama

Reklama

Kłopoty z Blikiem występują również w Banku Millenium. O awarii poinformował za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

"Chwilowe utrudnienia w korzystaniu z aplikacji. Obecnie mogą występować utrudnienia w korzystaniu z usługi Blik" - przekazano. Dodano, że trwają pracę nad "jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usługi".